在家防疫趁機保養！8款「面膜、凍膜」修護力強　讓你找回水嫩肌

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供

在家防疫久了，容易疏忽保養，但其實更應該趁著居家時間變長加強修護，讓臉部肌膚重新歸零，緩解長時間戴口罩的悶熱肌膚，以及忙碌所帶來的細紋暗沉，這裡特別整理了清潔和修護力強的8款人氣面膜、凍膜，讓你蛻變成滑嫩原生美肌。

1.23.5ﾟN 北緯研製 鳳梨角質淨化凍膜

台灣的清潔保養品牌23.5ﾟN北緯研以鳳梨、紅藜麥與柚子萃取物，打造出敏弱肌也適用的去角質凍膜，軟化材質不會有一般顆粒摩擦的刺激感，能溫和的讓肌膚變光滑，透過厚敷或薄擦，能改善肌膚暗沉、粗糙問題。

2.膜殿 全效口紅泥膜

這款口紅泥膜裡面含有豐富礦物質及多種活性成份的在地原料，能快速修護肌膚，有白、粉、綠、藍四款，可以針對個人膚況和需求精準保養，一次達到控油、提亮、水嫩等多種功效，在家省時省力就能擁有光澤肌。

3.Sukin 敏感肌粉紅淨化泥膜

粉紅淨化泥膜是澳洲品牌Sukin的明星商品，採用塔斯曼尼亞柳葉菜果實舒敏成分，讓敏感肌舒緩鎮定，提升保水度和彈力，濃稠的質地薄擦一層，就能緩解乾裂帶來的不適，也能在夜間持續修護。

4.Laundryou x LABO de CHEMI 妝前3分鐘急速補水面膜

韓國品牌Laundryou攜手韓國明星御用美容室LABO de CHEMI，推出妝前3分鐘急速補水面膜，如果突然要線上視訊，就能快速修護肌膚，讓你的臉光滑水潤，敷完後上底妝能更持久、服貼，讓你畫出明星般的精緻妝容。

5.極萃精華 阿拉斯加冰河泥膜

阿拉斯加冰河泥膜集結純淨冰河泥、極地植萃精華與天然精油，能深層清潔並淨化毛孔，改善痘痘、粉刺和出油問題，淡化肌膚暗沈也非常有感。

6.meeth 碳酸護膚面膜

日本名模Sonmi自創的保養品牌meeth推出了碳酸護膚面膜，內含豐富潤澤成分，以及獨家專利的碳酸護膚氣泡，產生的氣體能快速深入肌底，達到深層保濕，還能收斂毛孔，讓肌膚緊緻有彈力。

7.愛蕊友肌 有機蜜香紅茶亮白面膜組

這款面膜集結蜜香紅茶、辣木籽、掌葉猴麵包樹等來自山丘土地的精華萃取物，能溫和、有效的修護肌膚，不論是敏弱肌、嬌嫩肌，甚至孕媽咪都能安心使用，找回最初的穩定膚質。

8. I DEW CARE 冰淇淋面膜

美韓混血保養品牌I DEW CARE推出的冰淇淋面膜系列很適合夏天，面膜本身有慕斯冰淇淋般的柔軟質地，能快速讓肌膚水嫩、發亮，有三款分別能補水、舒緩日曬肌和修護暗沉，還帶有療癒香味。

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