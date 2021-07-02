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珍珠母貝刻出瑞士雪景、桂林山水　BLANCPAIN台灣限定款好唯美

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▲▼BLANCPAIN,VCA 。（圖／公關照）

 

▲BLANCPAIN Métiers d’Art 珍珠母貝剪影浮雕腕錶 Le Brassus 沿途風光，2,727,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珍珠母貝散發迷人光彩，是許多鐘錶品牌愛用的面盤材質，瑞士名錶BLANCPAIN運用其特性，運用「珍珠母貝剪影浮雕（Grisaille de Nacre）」工藝，發表3款台灣獨家限定錶款，分別呈現品牌製錶工坊所在地瑞士Le Brassus沿途景致、大陸有「桂林山水甲天下」美稱的桂林山景與灕江風光，畫面相當生動。

▲▼BLANCPAIN,VCA 。（圖／公關照）

▲BLANCPAIN錶廠所在地瑞士Le Brassus沿途風光。

▲▼BLANCPAIN,VCA 。（圖／公關照）

▲BLANCPAIN工藝大師一筆一畫分別雕刻在兩片珍珠母貝片的正、反面。
 

從文藝復興時代「Grisaille」（剪影浮雕技法）在2D平面展現如3D立體效果的繪畫技巧獲得啟發，BLANCPAIN以2片厚度僅0.2mm的珍珠母貝為面盤主體，在近乎透明的珍珠母貝上悉心雕刻正反面，透過深淺不一的刻痕詮釋明暗對比，再以單色樹漆為圖案上色，放入攝氏800度的烤箱中烘烤，最後將兩片珍珠母貝片相疊，呈現優美的景致，不論是Le Brassus製錶工坊沿途的白雪皚皚針葉林風景，抑或桂林山水雲霧飄渺的模樣，都栩栩如生；3款18K紅金腕錶均搭載100小時動力儲存的11A4B手動上鍊機芯。

▲▼BLANCPAIN,VCA 。（圖／公關照）

▲BLANCPAIN Métiers d’Art 珍珠母貝剪影浮雕腕錶廣西桂林山景，2,727,000元。

▲▼BLANCPAIN,VCA 。（圖／公關照）

▲BLANCPAIN Métiers d’Art 珍珠母貝剪影浮雕腕錶廣西桂林灕江，2,727,000元。
 

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也經常運用珍珠母貝為詩意腕錶增添柔美韻味，當中Lady Arpels Ronde des Papillons腕錶，無論是面盤或層次雲朵都鑲飾珍珠母貝，同時結合彩繪工藝，以姿態靈動的燕子尾巴指示逆跳小時，白K金蝴蝶飛舞代表分鐘，若想即時欣賞蝴蝶動態秀，按下按鈕便能成真。

▲▼BLANCPAIN,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lady Arpels Ronde des Papillons腕錶，3,910,000元。（圖／梵克雅寶提供）

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