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日網友瘋搶「潑濕比基尼上衣」！　超逼真火辣身材根本詐騙

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▲ekoDWorks 。（圖／翻攝自產品官網）

▲日本搞笑「潑濕比基尼上衣」爆紅。（圖／翻攝自產品官網）

編輯／Ann

日本創意品牌擅長以「視覺詐欺術」為衣著加入趣味元素，使人穿上就有豐滿好身材，先前推出的爆乳Ｔ恤與腹肌上衣都爆紅，隨著夏季到來，勢必也要有比基尼版本，這回推出的「潑濕上衣」，穿上後竟然能透視出比基尼的火辣輪廓，當然一切都是假的，讓網友笑翻直呼：「被騙了」。

日本品牌ekoDWorks曾經推出的腹肌、爆乳Ｔ恤，使用逼真的陰影效果，將圖樣直接印製在Ｔ恤上，讓人穿上後就好像擁有六塊肌以及豐滿上圍一般，造福了身材平庸的民眾，惟妙惟肖的模樣讓人發笑。

▲ekoDWorks 。（圖／翻攝自產品官網）

▲ekoDWorks 。（圖／翻攝自產品官網）

▲「潑濕比基尼版本」穿上自動有好身材 。（圖／翻攝自產品官網）

這次則有專為炎熱夏季而生「潑濕比基尼版本」，一次帶來三種顏色，包括桃紅、深藍以及灰色，讓人眼睛大吃冰淇淋，主要是模擬泳裝被水浸濕的模樣，好像上衣緊貼在皮膚上，不自覺產生出透視效果，內在美若隱若現在上衣中。

▲ekoDWorks 。（圖／翻攝自產品官網）

▲ekoDWorks 多款爆乳T恤完售 。（圖／翻攝自產品官網）

當然一切都是假的，只是印製效果過於逼真，沒有比基尼、沒有濕透的上衣，更沒有豐滿Ｓ曲線，任誰穿上都可以有這種誘人效果，這款「潑濕比基尼」更在官網上火速完售一空，引發網友直呼：「太騙了吧」、「脫掉發現是騙局」、「太好笑」。

關鍵字：

ekoDWorks, 日本, T恤

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