潤娥30＋後更有女人味！躺地秀雪白螞蟻纖腰　胸前陰影超吸睛

記者王則絲／台北報導

韓女星潤娥姣好外型備受喜愛，即使出道十多年人氣不曾下滑，近日登上雜誌《Y Magazine》封面，難得嘗試了與平常不同的風格，除了有可愛公主風造型，潤娥還穿著短版上衣躺地辣秀螞蟻纖腰，另一套低胸平口禮服造型更是性感，胸前陰影讓人不由得凝聚視線，30＋後的潤娥彷彿更多了幾分女人味，漸漸褪去少女稚氣。

當初少女時代的團員們在忙內徐玄於幾天前過完30歲生日後，全體一致邁入了30＋的人生，出道超過十年以來，團員們依然依然擁有高人氣，尤其是幾乎零負評的潤娥，投入戲劇領域後表現也很活躍，甜美外型與可愛個性被稱為「國民理想型」。

潤娥這次接拍《Y Magazine》第二期，擔任封面人物，一口氣嘗試了多套造型，其中多數來自MIU MIU，包括寶寶藍色的針織衫、短版白色上衣、蕾絲鏤空裝⋯⋯一套可愛的蝴蝶結襯衫造型裡，潤娥更是直接躺在地上演譯，秀出大半截螞蟻纖腰，她成功駕馭出了MIU MIU的少女甜美氛圍，同時也展現撩人姿態。

另一套潤娥穿著黑色的平口禮服，頭戴閃耀奪目的鑽石皇冠，一個眼神就電翻一票粉絲：「真正的女王！」且不經意地擠出事業線，胸前陰影令人目光忍不住聚焦，網友們驚呼：「瘋了、瘋了、瘋了！」、「不知道該看哪裡了。」

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