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台北101珠寶腕錶大賞「首度純網路」　20間品牌力挺創歷年新高

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▲2018台北101珠寶腕錶大賞起跑（圖／品牌提供）

▲台北101珠寶腕錶大賞為每年購物重頭戲，今年因疫情影響改成線上，本圖為2018年開幕盛況。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

台北101年度精品重頭戲「World Masterpiece」珠寶腕錶大賞，今年邁入第9屆，預計7／15正式開展，今年因應台灣疫情，將於線上平台 Stage@Taipei 101舉辦，並結合線下品牌預約鑑賞，讓貴客在指定時間到櫃上體驗，今年共有20間品牌參展，比去年還要多出2家。

5月起疫情在台升溫，目前已進行超過一個月的全台三級防疫，民眾避免群聚導致疫情擴散，上街購物人潮大減，根據 Google 6月份的COVID-19社區人流趨勢報告指出，零售店與休閒場所人流較去年疫情未爆發時期下滑47%，顯示百貨零售場所人潮至少砍半。

▲2021年台北101珠寶腕表大賞採線上開跑。（圖／台北101提供）

▲亮相話題錶款包括（左）HUBLOT橙色藍寶石錶殼，售價532萬2000元；（右）IWC飛行員系列的TOPGUN海軍空戰部隊計時腕錶特別版，售價109萬2000元。（圖／台北101提供，以下同）

台北101去年首度將珠寶腕錶大賞提前至7月舉行，今年仍延續步調，於7／15登場，因應目前台灣社區狀況，也首度改成線上為主，不但在線上展演，也提供線上交易機制，提供顧客指定時間取貨，甚至是送貨到府服務。另也能透過Stage 101 預約鑑賞功能，預約指定時間前往店上鑑賞實體商品，減少人群接觸機會，並體驗品牌服務。

▲2021年台北101珠寶腕表大賞採線上開跑。（圖／台北101提供）

▲BVLGARI SERPENTI VIPER BLUE COLOR WAVE腕錶，售價414萬8000元。

今年線上參展品牌包含Swatch Group旗下7品牌 BLANCPAIN、Breguet、LONGINES、OMEGA、RADO、Swatch、TISSOT，珠寶則包括BVLGARI、CHAUMET、Chopard、HARRY WINSTON，以及HUBLOT、IWC、Jaeger-LeCoultre、PANERAI、PIAGET、Roger Dubuis、Vacheron Constantin、Grand Seiko、MIKIMOTO與FRED。

▲2021年台北101珠寶腕表大賞採線上開跑。（圖／台北101提供）

▲PIAGET Limelight Gala 系列18K 白金粉紅藍寶石鑲鑽高級珠寶腕錶，售價194萬元。

而首波亮相重點商品包括HUBLOT、 IWC以及Roger Dubuis的全球限量錶款，展中HUBLOT全球限量僅50只的首創橙色藍寶石錶殼，搭載全新自製陀飛輪自動上鏈機芯；IWC飛行員系列的TOPGUN海軍空戰部隊計時腕錶「莫哈韋沙漠」特別版，全球也僅150支，而PIAGET Limelight Gala系列18K白金粉紅藍寶石鑲鑽高級珠寶腕錶，更是全台僅有一只。

▲2021年台北101珠寶腕表大賞採線上開跑。（圖／台北101提供）

▲Jaeger-LeCoultre REVERSO ONE PRECIOUS FLOWERS 翻轉系列珍稀花卉腕錶 PINK ARUMS 粉紅海芋，售價332萬元。

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關鍵字：

台北101, 珠寶腕錶大賞, 線上, 101購物中心

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