美國名媛的羽翼冠冕當胸針戴　美到女星忍不住「哇｣

▲黛安克魯格登《Rendez-Vous》雜誌封面，將Chaumet翼冠當胸針佩戴。。（圖／Chaumet提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

德國女星黛安克魯格（Diane Kruger）近日躍上法國珠寶品牌Chaumet最新一期《Rendez-Vous》雜誌封面，她僅穿黑色西裝外套上陣，若隱若現的美胸此時已不是焦點，因為胸前別的是Chaumet典藏、赫赫有名的翼冠（Wings Tiara），讓拍過無數時尚大片的黛安克魯格看到照片成品，也忍不住說：「哇！｣

▲飛翼造型冠冕製於1910年，曾是美國名媛Gertrude Payne Whitney的收藏。



此次黛安克魯格共為Chaumet拍攝6張照片，分別佩戴Perspectives de Chaumet Lux、手環等華麗珠寶，最吸睛是Chaumet 1910年製作的翼冠，曾是出身美國Vanderbilt富豪家族、嫁入另一豪門Whitney家族的名媛Gertrude Payne Whitney的收藏，她生前是藝術家也是收藏家，1931年更一手創立惠特尼美術館，品味獨具的她對珠寶收藏自然講究，Chaumet線條靈動的翼冠成功擄獲她的芳心。

▲黛安克魯格佩戴Perspectives de Chaumet Lux 18K白金綠松石項鍊。





▲Perspectives de Chaumet Lux 18K白金手環，鑲嵌密鑲的長階梯形切割海藍寶石、橙色拓帕石、粉紅珊瑚與鑽石。



當年Chaumet翼冠被當成冠冕佩戴，今日在造型上又有更多變化，黛安克魯格將此冠冕作為胸針佩戴，她表示：「它是美的象徵，並非經典這麼簡單。它完美地捕捉住我們今日所製作的作品的精髓。」能有多種佩戴方式的珠寶總特別吸引人，鑽石品牌De Beers的Arpeggia鑽石choker項鍊，即可透過調節項鍊上的鎖扣系統，將項鍊轉換成優雅的髮飾，讓美鑽在髮上盡情閃耀。

▲模特兒佩戴De Beers Arpeggia 18K白金鑽石choker項鍊（上），可轉換成髮飾，1,205,000元。（圖／De Beers提供，以下同）



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