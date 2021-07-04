激殺2.8折！賣超好的「卸妝神水」每瓶才283元　全臉適用同時保養

文／C編

現在每天戴口罩，很多人因為工作甚至還要化妝，肌膚都悶出痘痘或是乾癢不適，「Her和她」推薦使用「BIODERMA舒敏高效潔膚液」，溫和的幫助肌膚卸除彩妝，還可以同時保濕潤澤肌膚，重現乾淨活力。

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BIODERMA舒敏高效潔膚液可以說是卸妝水的始祖，在卸妝水尚未普及的時候，率先推出，立刻吸引很多敏感性肌膚的女性嘗試，因為實在太好用，完全不刺激又可以溫和卸妝，成為很多人化妝台上面的必備物。

▲卸妝是臉部肌膚保養最重要的步驟。（圖／pexels）



舒敏高效潔膚液擁有業界首創Micellar Technology膠束科技，兩性特殊結構親油及親水分子，有效清潔臉部彩妝與髒汙，使清潔後的肌膚清爽潔淨；獨特DAF專利創新肌膚防禦科技，增加肌膚抵抗力，搭配小黃瓜萃取精華，溫和舒緩皮膚不適。

▲良好的卸妝有助於後續保養。（圖／pexels）



不只是擁有高科技，評價更是受到很多人的稱讚，「我是貝膚粉紅瓶的腦粉吧，用掉N罐，就連換季皮膚還是穩穩，無形中就累積很多瓶」、「卸妝神器」、「這個超好用，我也是死忠愛好者」、「心頭好！對眼睛也不刺激」。

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「Her和她」推出「BIODERMA 舒敏高效潔膚液」500mlX3，原價3000元、特價849元，等於下殺28折，一瓶只要283元，超划算的價格當然要趕快入手，立刻囤貨，讓肌膚清淨舒爽。