網票選四對最喜歡的「韓劇螢幕情侶」　最甜CP玄彬、孫藝珍竟沒上榜

編輯／Emily 圖／翻攝自Facebook@tvNdokebi、programs.sbs.co.kr、program.kbs.co.kr

韓劇中的戀愛情節總是特別印象深刻，常常會看到少女心朵朵開，很多經典作品中的螢幕情侶，就算過了多年還是讓人難忘。近日韓網就票選出四對最喜歡的「韓劇螢幕情侶」，《愛的迫降》中假戲真做的玄彬、孫藝珍CP都還排不進去，快來看看上榜的有哪幾對吧！

TOP4：《鬼怪》金信X池恩卓

韓劇《鬼怪》中孔劉飾演長生不老的鬼怪金信，與金高銀飾演的「人類新娘」池恩卓譜出戀曲，孔劉藉由此劇擄獲大批粉絲，與金高銀雖然是九百多歲鬼怪與女高中生的設定，卻一點也不違和，兩人互相鬥嘴超可愛，後面虐心的情節也騙走觀眾大把眼淚。

TOP3：《請回答1997》尹允宰X成詩媛

徐仁國最近因演出《某一天滅亡來到我家門前》人氣大增，劇中跟朴寶英有滿滿CP感，但大家也很懷念他的成名作《請回答1997》中的尹允宰、成詩媛CP，兩人從高中時期演到長大成人，高中時期吵吵鬧鬧的青梅竹馬愛戀好青春，貼近現實卻讓人心動不已，還有在操場的經典吻戲至今依舊難忘。

TOP2：《三流之路》高東萬X崔愛拉

說到朴敘俊，很多人會想起他在《金秘書為何如此》裡和朴敏英的CP，但他在《三流之路》中與金智媛的組合也很受歡迎，兩人是飾演沒錢、沒背景的一對好朋友，兩人住在一起根本瘋狂撒糖，各種互動超曖昧，真正交往之後的摸頭殺、撒嬌、吻戲完全甜度爆表。

TOP1：《來自星星的你》都敏俊X千頌伊

《來自星星的你》中全智賢扮演的大明星千頌伊與外星人都敏俊展開浪漫愛情故事，雖然兩人是姐弟戀組合，卻不會感受到年齡差，劇中各種互動搞笑、有趣，戀愛情節也超級甜蜜，還有各種開外掛的英雄救美橋段，就算過了多年還是印象深刻。

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