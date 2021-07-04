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宅家防疫猛發胖？專家教3秘訣甩開「防疫肥」　最後一招秒顯瘦

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▲▼專家教3秘訣甩開「宅家防疫肥」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲防疫宅在家不想身材大走鐘，快把專家傳授的纖體3招學起來。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導　

因疫情緊張，升級防疫警戒至今已一個多月，不少人因為這段時間都宅在家防疫、WFH，在「多吃少動」和焦慮壓力夾擊下，體重失控的「災情」不斷傳出，你是否也得了「宅家防疫肥」？屈臣氏專業藥師與美容顧問特別分享「纖體3招」，讓你在居家防疫期間也能避免身材大走鐘，為解封日能亮麗現身做好準備。

1.腸胃淨化更順暢

防疫在家期間熱量攝取如同黑洞，不只會因為追劇而大吃零食，也會因為心理壓力而不自覺進食，一不小心就攝取過多不必要熱量。屈臣氏專業藥師建議，日常飲食除了可藉由居家期間自己下廚、控制清淡低油，水分的攝取量也要足夠，更可搭配營養補充品，像是酵素、益生菌等幫助整腸健胃，減輕身體負擔。

▲▼專家教3秘訣甩開「宅家防疫肥」。（圖／品牌提供）

▲活沛多 倍輕暢酵素粉，30包，NT$790。

蘊含21種消化酵素、專利檸檬酵素，搭配益生質+益生菌及9種青汁蔬果，很適合外食族、排便不順暢之族群。

▲▼專家教3秘訣甩開「宅家防疫肥」。（圖／品牌提供）

▲DHC 克菲爾活性益生菌，30日份(60粒)，NT$650。

嚴選4種乳酸菌及3種酵母菌，並採用獨家「3階段共生發酵法」，能使排便順暢，幫助維持消化道機能，常保健康活力。

2.運動搭配按摩

除了從飲食上調整外，運動也是重點！防疫期間無法外出跑步或去健身房，屈臣氏專業藥師建議，可選擇較不受空間限制的運動，如超慢跑、彈力帶訓練等，透過小道具就能輕鬆甩肉「動」起來，但要記得，運動後搭配按摩放鬆肌肉，讓線條更完美。

3.化妝修容秒顯瘦

如果臨時要見人或是開線上會議，還沒瘦下來也沒關係，你還可以靠「妝瘦」來偷吃步！透過修容和打亮的明暗對比，將逐漸模糊的臉部線條凸顯出來，徒手畫出緊緻下顎線和高挺鼻樑，立刻顯瘦。此外，上妝前也可先進行簡單的臉部按摩，不只可幫助後續上妝更服貼，肌膚也會更顯緊實。

▲▼專家教3秘訣甩開「宅家防疫肥」。（圖／品牌提供）

▲1028 輪廓羨修容餅，NT$350。

專為亞洲肌膚訂製三色色選，不偏黃或帶灰，自然融合膚色，霜製極細純霧柔色粉質，細緻好暈染。

▲▼專家教3秘訣甩開「宅家防疫肥」。（圖／品牌提供）

▲Milani 絲柔霧立體修容餅，NT$480。

添加摩洛哥堅果油的絲柔霧粉體，質地輕薄不厚重，能與肌膚完美貼合，打造如陽光照耀下的自然光影，修飾輪廓線條。

▲▼專家教3秘訣甩開「宅家防疫肥」。（圖／品牌提供）

▲植村秀 創藝無限腮紅，#IR lilac holo，NT$800。

全新研發腮紅打亮質地，擁有超細緻微米粉末，更好暈染，也更加顯色，特別推出的限定打亮色＃獨角獸眼淚，可當頰彩也用來打亮。

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關鍵字：

防疫, 居家防疫, WFH, 變胖, 發胖, 減肥, 瘦身, 秘訣, 方法

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