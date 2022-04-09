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投資女王吳淡如重視效率保養　首選東森自然美胜肽水光課程

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▲東森自然美推胜肽水光SPA　吳淡如讚「六星飯店級享受」。(採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲▼（業配）吳淡如自然美水光體驗。（圖／記者周宸亘攝）

▲投資女王吳淡如分享自己最重視效率保養。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

聰明的女人更要懂得聰明的投資自己！知名女作家吳淡如近期在主持Podcast、投資事業及家庭皆經營的有聲有色，在螢光幕前總是呈現神采奕奕、美麗自信的一面，令人好奇她的保養之道。原來吳淡如最近愛上台灣本土美妝品牌東森自然美，從保養面膜到胜肽水光療程的高效保養魅力都令她驚豔，讓向來重視效率的投資女王吳淡如大呼：「美麗、事業、家庭我全都要！」

▲▼（業配）吳淡如自然美水光體驗。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳淡如分享台灣保養品牌實力堅強，東森自然美就是屹立50年的經典代表。

向來兼具高IQ及高EQ的吳淡如，一舉一動都抓住網友眼球獲得極大迴響與關注，近來主持超人氣的Podcast節目「人生實用商學院」好評不斷，近期幾波股市進出大有斬獲，加上直播賣貨業績驚人，證實「投資女王」封號絕非浪得虛名。然而投資女王在保養上也是頗有心得，吳淡如分享：「年輕的時候我也在保養方面花了不少學費，很捨得花大錢買國際大牌保養品，常常把一整個月的薪水花光光，後來才發現那些保養品不見得適合東方女性的膚質，很多台灣本土美妝品牌其實就很好用，價錢實惠效果又好。尤其東森自然美從我小時候就有的品牌，具有深厚的實力、產品研發與時俱進才能在美妝界屹立不搖50年。」

▲▼（業配）吳淡如自然美水光體驗。（圖／記者周宸亘攝）

▲乾性肌的吳淡如在意法令紋及細紋因此重視保養品成效，最愛精華液和乳霜類產品。

最在意法令紋、細紋的吳淡如透露自己非常重視「效率保養」，常常一邊敷臉一邊工作有效運用時間，由於本身是乾性肌膚比較容易有細紋或敏感情形，所以重視精華液和乳霜類的保養。另外，她笑稱自己吃保健食品比吃飯還勤快，因為內在沒保養好，皮膚也不會乾淨，就算有修圖軟體拍照也不會好看，所以各式各樣宣稱「有效」、「高科技」的新產品她都樂於嘗試。

精打細算的吳淡如，認為投資美麗和買保險的概念一樣需要控管預算，她建議以月薪3萬為例，每個月花薪水3%購買保養品，算一算每年下來也花了一萬元保養，偶爾想對自己好一點，就到東森自然美與五星級飯店合作的美容中心享受護膚、按摩，她相信任何能讓自己舒服的事情都值得投資。

▲▼（業配）吳淡如自然美水光體驗。（圖／記者周宸亘攝）

▲東森自然美胜肽水光護理課程可深度清潔，讓肌膚容光煥發，是吳淡如的秘密武器。

吳淡如推薦自己上鏡前的秘密武器：「東森自然美胜肽水光護理課程」以每秒220m先進高速水光滲透技術，將霧化分子以氣體注入肌底迅速補給營養，深度清潔、潤澤肌膚，90分鐘就能打造超純淨、零瑕疵的天然美肌。她大讚東森自然美以累積50年深厚基礎的SOP培育出個個溫柔、親切又專業的美容師，讓人能在低調奢華又寬敞的空間中享受片刻放鬆愉悅感。尤其受限於疫情大概還有很長一段時間不能出國、國內旅遊又到處人擠人，吳淡如相當推薦事業、家庭兩頭忙的職業婦女為自己安排一場「城市度假SPA」到東森自然美好好放鬆。

▲▼（業配）吳淡如自然美水光體驗。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳淡如推薦事業家庭兩頭忙的現代女性，一定要為自己安排一場東森自然美的度假式護膚按摩體驗。

吳淡如有感而發：「除了追求美麗，女人的一生還有其他更重要的事物值得追尋，因此效率保養很重要，很多人煩惱該奉獻於家庭、追求事業成功、或繼續待在舒適圈…該怎麼選？我全都要！因為時代已經不一樣了，透過科技、網路每天能做的事情和上一代比起來多太多，只要找對方法就不必去選擇，只要記得把自己的身體顧好，每天容光煥發還是可以青春活潑地去活出讓自己滿意的每一天」。

關鍵字：

東森自然美, 吳淡如, 胜肽水光, 水光, 保養, 自然美, 美妝

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