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純白美型吸塵器下殺2980元　吸吹兩用功能強、連床鋪都能清潔

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文／C編

待在家的時間變多，家裡也更容易髒亂，維持乾淨清潔很重要，這時你就需要「日本TWINBIRD強力吸吹兩用吸塵器」，機身輕巧，而且同時有超強吸力以及吹塵兩種功能，絕對是整理打掃的好幫手。

▼▼點圖搶特價▼▼

 ▲TWINBIRD,吸塵器,吹塵器,清潔,Her和她。（圖／pexels）

▲日本TWINBIRD強力吸吹兩用吸塵器，原價3980元、特價2980元。點我購買。

日本TWINBIRD強力吸吹兩用吸塵器，具有200W龍捲風大吸力集塵，細小至稍大的垃圾碎屑都可以輕鬆吸起來，完全不需要靠手撿，就可以把髒污完整清潔乾淨，同時附加隙縫吸頭，不同角落皆容易清掃。

▲TWINBIRD,吸塵器,吹塵器,清潔,Her和她。（圖／pexels） 

▲吸塵器連地毯縫隙都可以吸乾淨。（圖／pexels）

除了強力吸塵之外，小小的機身還搭載了吹氣的功效，像是比較難清掃的燈具、鍵盤、花園落塵等等，都可以先用吹氣的功能，把灰塵吹下來後再吸，讓打掃事半功倍，任何小地方都不放過。

 ▲TWINBIRD,吸塵器,吹塵器,清潔,Her和她。（圖／pexels）

▲能夠吸起細小的灰塵更不用說，絕對是吸塵器好不好的關鍵。（圖／pexels）

另外，還搭載了床墊吸頭，可以輕鬆清潔床墊或是窗簾等布料單品，一下就可以把塵蟎髒污清理得乾乾淨淨，還有長達6公尺的電源線，清理車子座位或是後行李箱也不是問題，一機可以搞定居家跟車上，非常划算。

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 ▲TWINBIRD,吸塵器,吹塵器,清潔,Her和她。（圖／pexels）

▲日本TWINBIRD強力吸吹兩用吸塵器，原價3980元、特價2980元。點我購買。

「Her和她」推出「日本TWINBIRD強力吸吹兩用吸塵器」，原價3980元、特價2980元，現省1000元，還可以直送宅配到家，非常方便又划算，不需要到外面自己搬運，省時又省力，絕對是現在必備的居家小家電。

關鍵字：

TWINBIRD, 吸塵器, 吹塵器, 清潔, Her和她

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