fb ig video ETtoday search mobile

LE CREUSET「日法混血」讓人驚豔　紋飾添花文青餐桌

>

▲LE CREUSET WAGARA和風繪系列。（圖／品牌提供）

▲LE CREUSET WAGARA和風繪系列，僅在今夏限定推出。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今年夏天「日本」絕對是關鍵字之一，法國鍋具品牌LE CREUSET順勢推出「WAGARA和風繪系列」，將法國工藝融入日式傳統設計風格，日法混血看起來真有回事，無論你走法式浪慢或是日式文青，都能輕易放上餐桌，簡單就驚豔四座。

許多人都非常熟悉、以圓形厚實的鑄鐵鍋知名廚界的LE CREUSET，在和風系列以日本傳統紋飾「WAGARA」（和柄わがら）下功夫，這種能襯托器物之美的紋飾，通常以充滿生命力的四季晴雨、花木鳥獸為發想繆思，將大自然的精神融入把和服、器皿等方寸之間，也連帶讓使用者能感受到這種心情，也讓日常更加珍貴深邃。

▲LE CREUSET WAGARA和風繪系列。（圖／品牌提供）

▲日式圖騰迷你圓盤 5 入組，定價2,580元。

該系列日式圖騰迷你圓盤5入組，擷取和柄花紋精華，並融合數字「五」，以象徵活力、創造力和宇宙完整性；圖騰飯碗、麵碗與味增湯碗，則注入法國特色，以明亮色彩對比，搭配日式餐食器皿外型，頗有混血感。

▲LE CREUSET WAGARA和風繪系列。（圖／品牌提供）

▲新采和風日式圖騰系列，單價880元至1,680元。

而旗下「窈窕琺瑯鑄鐵鍋」結合和風繪，以黑白為主色，並刻以「麻の葉」（あさのは）圖騰，象徵祈福、驅逐厄運的寓意，為家人在其內烹煮一鍋細心的佳餚，不僅讓桌上，也讓口中跟心裡更加美好。「WAGARA和風繪系列」僅於今年限定販售，7／7在台上市。

▲LE CREUSET WAGARA和風繪系列。（圖／品牌提供）

▲萬用窈窕鑄鐵鍋18公分，售價7,480元。

另外今年適逢哆啦Ａ夢50週年，與日本知名餐具品牌Noritake合作推出聯名作品，一向以質樸優雅設計受人喜愛的Noritake，跟療癒人心的藍色機器貓合作，帶來經典耐看的產品，加上360元起的平易價格，很適合居家療癒的紛絲們好好收藏。

▲哆啦Ａ夢ＸNoritake聯名餐具。（圖／記者蔡惠如攝）

其聯名餐具組人物角色的展現均則來自原版漫畫，推出3大系列包括代表著勇敢、幸福與愛的季節花卉「哆啦Ａ夢Ｘ花卉」；以單一色墨水藍呈現、充滿意境的「哆啦Ａ夢Ｘ葫蘆」，以及把銅鑼燒、穿越時空的任意門、飛翔的竹蜻蜓等熟悉的元素，加入其內的「哆啦Ａ夢Ｘ兒童」單品定價從360元至3,200元不等。

▲哆啦Ａ夢ＸNoritake聯名餐具。（圖／記者蔡惠如攝）

▲哆啦Ａ夢ＸNoritake聯名餐具。（圖／記者蔡惠如攝）

▲哆啦Ａ夢ＸNoritake聯名餐具也在台灣開賣。（圖／品牌提供）

關鍵字：

LE CREUSET, 哆啦Ａ夢, 聯名, Noritake

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

男人出軌的「7個跡象」　他真的不忙，90%以上早就變心了

男人出軌的「7個跡象」　他真的不忙，90%以上早就變心了

不看年、月，從「日」看出你的隱藏性格　同個星座個性也會天差地遠

不看年、月，從「日」看出你的隱藏性格　同個星座個性也會天差地遠

就是愛熬夜！夜貓子最多的3大星座　Top 1日夜顛倒是常態

就是愛熬夜！夜貓子最多的3大星座　Top 1日夜顛倒是常態

IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元帶回家 最能「感受幸福」的2種人　跟他們相處會更快樂 女生注意！「3星座男」交往態度馬上變冷淡，直接跳過熱戀期 8個爆款「精品老花包」！DIOR新色超級美　Celine上架必缺貨 劉雯「沙漏腰」細到不科學！每天做瘦肚子3動作　練出同款小腹 大同「星河銀電鍋」4190元→2980元　一鍵變大廚、雙菜同時煮好容易 IU整身撞衫「泰國神顏」踢到鐵板　視線往下她「一個動作」更吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面