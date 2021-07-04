LE CREUSET「日法混血」讓人驚豔　紋飾添花文青餐桌

▲LE CREUSET WAGARA和風繪系列，僅在今夏限定推出。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今年夏天「日本」絕對是關鍵字之一，法國鍋具品牌LE CREUSET順勢推出「WAGARA和風繪系列」，將法國工藝融入日式傳統設計風格，日法混血看起來真有回事，無論你走法式浪慢或是日式文青，都能輕易放上餐桌，簡單就驚豔四座。

許多人都非常熟悉、以圓形厚實的鑄鐵鍋知名廚界的LE CREUSET，在和風系列以日本傳統紋飾「WAGARA」（和柄わがら）下功夫，這種能襯托器物之美的紋飾，通常以充滿生命力的四季晴雨、花木鳥獸為發想繆思，將大自然的精神融入把和服、器皿等方寸之間，也連帶讓使用者能感受到這種心情，也讓日常更加珍貴深邃。

▲日式圖騰迷你圓盤 5 入組，定價2,580元。

該系列日式圖騰迷你圓盤5入組，擷取和柄花紋精華，並融合數字「五」，以象徵活力、創造力和宇宙完整性；圖騰飯碗、麵碗與味增湯碗，則注入法國特色，以明亮色彩對比，搭配日式餐食器皿外型，頗有混血感。

▲新采和風日式圖騰系列，單價880元至1,680元。

而旗下「窈窕琺瑯鑄鐵鍋」結合和風繪，以黑白為主色，並刻以「麻の葉」（あさのは）圖騰，象徵祈福、驅逐厄運的寓意，為家人在其內烹煮一鍋細心的佳餚，不僅讓桌上，也讓口中跟心裡更加美好。「WAGARA和風繪系列」僅於今年限定販售，7／7在台上市。

▲萬用窈窕鑄鐵鍋18公分，售價7,480元。

另外今年適逢哆啦Ａ夢50週年，與日本知名餐具品牌Noritake合作推出聯名作品，一向以質樸優雅設計受人喜愛的Noritake，跟療癒人心的藍色機器貓合作，帶來經典耐看的產品，加上360元起的平易價格，很適合居家療癒的紛絲們好好收藏。

其聯名餐具組人物角色的展現均則來自原版漫畫，推出3大系列包括代表著勇敢、幸福與愛的季節花卉「哆啦Ａ夢Ｘ花卉」；以單一色墨水藍呈現、充滿意境的「哆啦Ａ夢Ｘ葫蘆」，以及把銅鑼燒、穿越時空的任意門、飛翔的竹蜻蜓等熟悉的元素，加入其內的「哆啦Ａ夢Ｘ兒童」單品定價從360元至3,200元不等。

▲哆啦Ａ夢ＸNoritake聯名餐具也在台灣開賣。（圖／品牌提供）