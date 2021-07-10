不沾鍋保養4撇步　「別用大火、熱水去油」用夠本

▲不沾鍋保養有幾個撇步。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然近年鑄鐵鍋相當盛行，但對於輕度的廚娘廚夫們，其實不沾鍋才是最適合的鍋種，無論煎煮炒都不怕焦底，相當方便，不沾鍋的技術各家廠牌均不同，但保養清潔的概念其實都大致類似，若你總覺得家中不沾鍋總是很快就「沾鍋」了，4個撇步快學起來。

不要用大火料理

一般而言，不沾鍋的塗料都會有耐熱度，約莫都在250度上下，使用瓦斯爐開大火，其實加熱1分鐘就可能會超過，鍋具其實導熱度相當好，若使用不沾鍋建議使用中小火烹調即可，以免損傷鍋具。

使用熱水去油

很多人覺得不沾鍋用一段時間就無效了，其實除了可能是塗層剝落之外，也可能是油垢沈澱而不自知，因為很多時候我們都是用冷水清洗，不太容易判斷油垢是否真的清除，建議可倒入半鍋熱水，然後用中小火加熱到沸騰，持續煮約1分鐘就可去垢。

清潔一定要用海綿

就如不能使用鐵製鍋鏟一樣，清洗時要以海綿進行刷洗，以保護鍋子內的塗層，不要用菜瓜布甚至是鋼刷，其實不沾鍋內層平滑，即使上附有燒焦的食物，其實只要用熱水淋或是輕刷就能清潔，不需要大力刷洗。

一個月養一次鍋

不沾鍋也是需要養鍋的，在鍋中放入水，煮沸後將水倒掉，然後用布或紙巾擦乾鍋身，使用一點食用油將鍋內塗上薄薄一層，讓鍋子靜置一會，每個月做一次，鍋子的使用期限就會更長，用的也更順手喔。

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