「牙齒粉底液」10秒讓牙齒變白皙　超狂效果櫻花妹人人都在搶

文／Squid

想要擁有美美的唇妝，除了好看的唇色之外，牙齒的保養也非常重要，除了每天刷牙之外，最近日本更是推出一款「牙齒粉底液」，只要在牙齒上塗10秒鐘，等待乾了之後，牙齒就會看起來白皙透亮，搭配唇妝更是好看。

▲超強牙齒粉底液。（圖／翻攝r_plus_t.wedding IG）



這款牙齒粉底液長得就像是指甲油的瓶身外觀，標榜只要先將牙齒上的水分擦乾淨，接著將粉底液搖晃均勻、塗抹到牙齒上10秒鐘，就可以讓牙齒立刻變白皙，超級神奇，很適合需要去大場合或是跟男友見面的時候使用。

▲不同的款式，也有不同的效果。（圖／翻攝hanicwhitelab IG）



牙齒粉底液不只是推出一款，根據需要不同的牙齒白皙度，更是推出不同的款式，像是淺藍色款就是最白皙的款式，紅色的款式則是會讓牙齒產生光澤度，但白皙度稍微降一點，看起來也比較自然、很像是真的牙齒。

▲紅色款最受到歡迎。（圖／翻攝beauty_k_n_k IG）



目前這款牙齒粉底液僅有在日本販售，想在台灣擁有白皙牙齒，可以挑選Crest的牙齒美白貼片，透過裡面的美白成分可以幫助牙齒去除牙漬，讓牙齒恢復白皙透亮，非常適合需要出席重大場合之前使用，可以讓唇妝看起來更加好看。

▲台灣女孩可以挑選牙齒美白貼使用。（圖／翻攝crest_taiwan IG）



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