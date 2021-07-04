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夏天就是要來點「植萃保養」　最舒爽的單品Top5大集合

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記者李薇／綜合報導

夏季天氣炎熱潮濕，保養也必須要換得清爽才行，最好是天然植萃保養，這樣不但可以讓人擁有清爽的感受，同時也會有療癒舒壓的感覺；《ET FASHION》就整理多款植萃天然的養膚水，可以幫助肌膚重現年輕活力。

1.碧麗妃 妍植淨化肌活露

碧麗妃首次推出的擦拭型化妝水，透過化妝棉的幫助，可以去除老廢角質，同時提升保養效率，裡面添加桂皮萃取精華、當歸萃取精華、地黃萃取精華，能夠帶給肌膚補氣滋養的效果，打造從裡到外的好氣色。

2.克蘭詩 純淨化妝水-淨化

▲碧麗妃,ALBION,克蘭詩,東森自然美,Beauty Explorer,保養,。（圖／品牌提供）

輕盈水狀質地，添加幫助肌膚微生態平衡的海洋益生菌，強化肌膚防禦機制；加上有機繡線菊有助於淨化肌膚和緊緻毛孔，使用後肌膚淨透清新，毛孔緊緻，配合花果調香氛創造清新自然的療癒感受。

3.ALBION 健康化妝水

▲碧麗妃,ALBION,克蘭詩,東森自然美,Beauty Explorer,保養,。（圖／品牌提供）

使用美肌關鍵成分：有機北之薏仁，富含「薏仁脂」，促進肌膚機能正常化，幫助肌膚表皮運作順暢，回復柔滑細緻，同時又可抑制痘痘出現，發揮鎮靜安定的作用，用化妝棉輕拍於全臉，即能瞬間為肌膚降溫 4°C，重新回到清新健康美肌。

4.Beauty Explorer 雙植淨抗菌保濕噴霧

▲碧麗妃,ALBION,克蘭詩,東森自然美,Beauty Explorer,保養,。（圖／品牌提供）

只要在所有保養程序前噴一下就能夠瞬間保濕，妝前使用輕鬆打造水潤肌底，妝容也更服貼自然，針對日常生活中，例如進出冷氣房、需要補妝時、洗澡後和外出回家後，各種肌膚乾燥缺水時都非常方便隨時補充肌膚水份。

5.東森自然美 極地雪玫瑰精萃

▲碧麗妃,ALBION,克蘭詩,東森自然美,Beauty Explorer,保養,。（圖／品牌提供）

高濃度賦活成分，深入肌底，重現肌膚年輕光澤，注入源源不斷的水嫩能量，使用生長在阿爾卑斯山酷寒急凍之地的「奇蹟之花」成分，可以幫助肌膚抗老並且做到保濕，重現年輕緊緻的肌膚狀態。 

關鍵字：

碧麗妃, ALBION, 克蘭詩, 東森自然美, Beauty Explorer, 保養

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