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UNIQLO超狂聯名三大普普藝術大師　首推超美餐瓷、杯具沒搶到會後悔！

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記者王則絲／台北報導

說到普普藝術，就不能不提到Keith Haring、Andy Warhol、Jean-Michel Basquiat，這三位傳奇人物近年來可是時尚潮流圈炙手可熱的聯名對象，就算你不會拼他們的名字，你也絕對看過他們的作品。這個月UNIQLO便一口氣聯名了三大普普藝術家，不只重磅迎來UT系列，更加碼推出餐盤、杯具以及配件，尤其是超美的餐瓷每一款都值得收藏！

▲UNIQLO X 普普藝術大師。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO本月份UT系列迎來三大普普藝術家聯名，更加碼推出餐盤、杯具、配件⋯⋯等單品，全系列將於7／5開賣。（圖／品牌提供，以下同）

UNIQLO每個月的聯名企劃都相當用心準備，總是帶給大家很多驚喜，這個月則是重磅帶來了三大普普藝術大師的聯名系列，系列集結了最具代表性的作品，包括Keith Haring（凱斯哈林）經典的《發光的嬰兒》、Andy Warhol（安迪沃荷）的自畫像和《康寶湯罐頭》、Jean-Michel Basquiat（尚米謝巴斯奇亞）的知名作品《無題》、小恐龍⋯⋯總共帶來12款UT印花T恤、6款盤子、6款杯子、3款老帽、3款摺疊傘、3款懶人鞋、6款收納包，全系列將於7月5日開賣。

▲UNIQLO X 普普藝術大師。（圖／品牌提供）

▲普普藝術大師UT系列，共推出12款圖案。

UT系列簡約大方的印上藝術家的代表作，不過本次聯名的重點不只有服裝，還首次推出採用日本長崎波佐見燒工藝的餐盤與萬用杯，每位大師的聯名款式各有兩套，在白色基底上以深藍色花紋呈現，很適合平時在家中吃下午茶、喝點小酒或是當作沾醬碟、茶碗蒸的容器⋯⋯即使是擺放著也相當有藝術品味的Fu，是此次聯名必收的單品。

▲UNIQLO X 普普藝術大師。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X 普普藝術大師。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X 普普藝術大師。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X 普普藝術大師。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO與三大普普藝術大師聯名系列，特別帶來餐盤、杯具，各推出6款造型。

除了UT以外，UNIQLO這次真的是擺出了大陣仗，還加碼推出休閒百搭的老帽，還有夏日遮陽、防雷雨必備的摺疊傘，以及印上經典作品圖案的懶人鞋款、可攜式的收納包，大部分皆以深藍色、鐵灰色、墨綠色等色調呈現，簡約卻充滿細節，全部都是日常最實用的單品，如果你也是這三位普普藝術大師們的小粉絲，這回肯定荷包不保了！

▲UNIQLO X 普普藝術大師。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X 普普藝術大師。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X 普普藝術大師。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X 普普藝術大師。（圖／品牌提供）

▲其他配件。

其中藝術家Jean-Michel Basquiat（尚米謝巴斯奇亞）近期話題很熱，歌手周杰倫在蘇富比拍賣會上便是以他的《無題》作為主打拍賣品，更不只一次公開表示自己對巴斯奇亞的欣賞；且最近3Ｃ周邊品牌CASETiFY也為致敬這位傳奇藝術家，特別推出聯名手機殼、電腦殼。 

▲Basquiat X Casetify 。（圖／翻攝自官網）

▲「Basquiat X CASETiFY」聯名系列。（圖／翻攝自官網） 

►CASETiFY聯名周董最愛藝術家　把天價畫作放手機殼上帶著走

►H＆M動用所有浪漫元素打造新聯名　蝴蝶結綁帶、碎花洋裝被搶到缺貨

關鍵字：

UNIQLO, UT, 聯名, 普普藝術家, Keith Haring, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat

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