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7月必搶美妝優惠！Kiehl’s金盞花化妝水買大送小　IPSA流金水限定組7折

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記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

本土疫情持續延燒，大家一起齊心協力待在家防疫，考慮到女生防疫也愛美的心，不少美妝品牌也紛紛推出優惠活動或線上優惠組。像是許多網友心中的「神級化妝水」Kiehl’s金盞花化妝水就推出買大送小、面膜刷和多重滿額贈等活動；而IPSA則是針對官網和APP推出7大優惠，包含7折就能買到「流金水」的優惠組。

▲▼7月必搶美妝優惠！kiehl’s金盞花化妝水。（圖／品牌提供）

▲Kiehl’s 金盞花植物精華化妝水，250ml，NT$1,450。

在網上擁有「神級化妝水」之稱、更蟬聯7年專櫃化妝水熱賣第一的金盞花植物精華化妝水，是Kiehl’s超人氣的明星商品，其經典天然金盞花成分能有效修護改善敏感、泛紅、痘痘、油光、粉刺、毛孔、乾燥等7大肌膚問題，幫助肌膚維持健康穩定狀態。

▲▼7月必搶美妝優惠！kiehl’s金盞花化妝水。（圖／品牌提供）

▲買金盞花化妝水＋亞馬遜白泥面膜，即可獲贈水洗棉或雙頭面膜刷2選１。

夏季氣溫飆升，加上近來因防疫經常戴口罩讓許多人肌膚開始鬧脾氣，這時更需要好好修護、穩定肌膚。Kiehl’s特別於7月推出了多款金盞花化妝水的買贈優惠組合，讓金盞花鐵粉和為「口罩肌」所擾的人能用最優惠的價格入手。

除了購買金盞花化妝水250ml或500ml，即可獲贈金盞花化妝水40ml＋11kDa超導全能修護露4ml；購買金盞花化妝水250ml＋亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜125ml，可獲贈「Kiehl’s解悶水洗棉」或「雙頭面膜刷」（2選1）；而購賣金盞花化妝水250ml＋任一精華，可獲贈金盞花化妝水75ml。

▲▼7月必搶美妝優惠！kiehl’s金盞花化妝水。（圖／品牌提供）

▲滿額贈活動更包含了許多「金盞花保養家族」，像是爆水霜、水凝凍膜或潔面凝露。

除了買贈優惠，另外還有4重滿額贈活動，消費滿NT$2,200、NT$3,000，分別可獲得「金盞花潔面泡泡凝露30ml」和「金盞花精萃修護水凝凍膜14ml」；消費滿NT$4,000，可獲贈「金盞花精萃亮采水凝霜7ml」+「超淨化植萃調理淨膚精萃4ml」；消費滿NT$5,000，則能獲贈「小黃瓜植物精華潔面乳75ml」。

▲▼7月必搶美妝優惠！kiehl’s金盞花化妝水。（圖／品牌提供）

▲IPSA繼6月官網及APP正式上線後，再度推出7大優惠。

除了Kiehl’s，先前於6月正式推出官方旗艦網站與APP、並祭出6大優惠活動的IPSA，因應防疫生活延長至7月，再度加碼獻上官方網站與APP的7重優惠，更將6月開站的快閃優惠組合再次限時推出，包含人氣王流金水、ME小白瓶和有著鼻頭粉刺吸塵器之稱的泥狀角質按摩霜e都納入，讓上次沒買到的人，也能跟上這次的補貨潮。

▲▼7月必搶美妝優惠！kiehl’s金盞花化妝水。（圖／品牌提供）

▲IPSA 流金水雙入組，價值NT$3,837，優惠價NT$2,720。

＃加碼首七日天天快閃驚喜組合：自7/1～7/7，IPSA更天天釋出快閃驚喜優惠組，每天中午12點準時開搶。其中最引起關注就是相當於7折優惠的「流金水雙入組」，買2瓶美膚微整機能液200ml，就送ME自律循環液30ml（不挑款）＋誘光控色乳5g*3。

▲▼7月必搶美妝優惠！kiehl’s金盞花化妝水。（圖／品牌提供）

▲IPSA 泥按發光加倍組，價值NT$4,374，優惠價NT$2,900。

另外，夏季必備的「泥按發光加倍組」則是買泥狀角質按摩霜e 100g X 2，就送ME自律循環液60ml（舒緩不挑款）X 2，相當於66折優惠。

＃$300購物金免費領：首次下載IPSA官方APP，即贈NT$300購物金，全站商品均可抵用（折抵上限10%）。

＃明星金三角正貨免費送：7/1～7/31於IPSA官網進行下單前5名訂單金額消費者，將可獲得「IPSA明星金三角」活動贈品一組（美膚微整機能液200ml＋ME自律循環液3號175ml＋淨化歸0前導精萃50ml）。

＃ 下單即贈7包明星體驗禮：單筆消費訂單（不限金額）即可獲得IPSA明星體驗禮，一次get 7樣好評試用包，包含ME自律循環液＋美膚微整機能液＋淨化歸0前導精萃＋泥狀角質按摩霜e＋肌淨白精萃OP＋角質發光液EX2＋美膚微整精華凝凍。

＃消費滿NT$2,000即享免運優惠。

＃ LINE POINTS百萬大回饋：7/1～7/7透過LINE購物下單，即享LINE POINTS 12%，全月份均有固定2%回饋。

▲▼7月必搶美妝優惠！kiehl’s金盞花化妝水。（圖／品牌提供）

▲IPSA 流金水搶購組，價值NT$1,816，優惠價NT$1,360。

官網也推出4組獨家限定優惠組合，像是買流金水（正貨200ml）就送泥狀角質按摩霜e 15g＋誘光控色乳5g的「流金水搶購組」或一次能獲得流金水＋泥狀角質按摩霜e的「發光雙星人氣組」。

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關鍵字：

美妝, 保養, 優惠, 活動, kiehl’s, 契爾氏, IPSA

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