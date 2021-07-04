伯爵漸變色寶石詮釋太陽一日變化　招牌宮廷式雕刻加碼放閃

▲伯爵Sunlight系列18K金黃色藍寶石鑽石戒指（左起）317,000元，藍寶石鑽戒343,000元，粉紅藍寶石鑽戒328,000元。（圖／伯爵提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

太陽一日的光影變化，PIAGET（伯爵）最新的Sunlight系列做了完美演繹，拂曉天明由白鑽與顏色深淺不一的藍寶石呈現朦朧之美；正午陽光直射大地，就讓鑽石與黃色藍寶石盡情散發耀眼光芒；而日落晚霞暈染的色調，由粉紅藍寶石展現迷人暮色，藉由各主題的雪花鑲嵌戒指，便能領略光影之美。

▲伯爵Sunlight 系列18K白金藍寶石及鑽石耳環（左）250,000元，18K玫瑰金粉紅藍寶石及鑽石墜鍊595,000元。





▲伯爵Sunlight 系列18K玫瑰金宮廷式雕刻紋飾鑽石寬戒（左）179,000元，18K玫瑰寬戒58,000元。

伯爵過往運用在錶款鍊帶、手環上的「宮廷式雕刻紋飾」，此次在一款太陽圖案的18K玫瑰金戒指完美呈現，鑲鑽的太陽光芒向外放射雕刻紋飾，耀眼醒目，而從日出到日落3大主題，各有鍊墜、戒指、耳環，以及錶圈同樣由對應寶石排出漸變色調的珠寶錶，均為限量限量錶款。

▲伯爵Limelight Gala系列「晨光」18K白金藍寶石鑲鑽寶錶（左）4,080,000元，「暮色」18K白金粉紅藍寶石鑲鑽腕錶1,940,000元。



漸層色寶石排列的珠寶錶是近來的大熱門，寶格麗（BVLGARI）將於15日在Stage @Taipei 101線上平台開展年度珠寶腕錶大賞「Ｗorld Masterpiece」中，端出Serpenti系列最新的Color Wave珠寶錶，也鋪鑲鑽石與漸層色排列的藍寶石，由淺至深、由深至淺的色調呼錶款名稱，也讓招牌蛇錶更具奢華感。

▲寶格麗Serpenti Viper Blue Color Wave腕錶，4,148,000元。（圖／寶格麗提供）

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