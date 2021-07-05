髮夾也可「疊戴」！　清新款凸顯好氣質

▲亞歷山卓簡約透視仕女夾7公分款2,200元，10公分款2,300元。（圖／法國亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入夏季，髮式也跟著換季，法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）以「夏日晨曦」為主題，採用淡紫、淺褐、粉橘、乳黃色詮釋晨曦色彩，點綴象徵露珠的施華洛世奇水晶與珍珠，流露清新優雅的風格，若造型不過於複雜，還可像珠寶般疊戴吸睛，例如琥珀般晶瑩半透明材質的一字夾，可在髮側夾上2、3個不同尺寸髮夾，創造層次感。

▲短髮配上亞歷山卓晨曦朝露髮箍很吸睛，6,300元。





▲亞歷山卓破曉天光仕女夾，10,400元。

除了混搭施華洛世奇水晶詮釋清晨露珠或破曉天光的迷人光影，亞歷山卓也採用具像的花朵髮飾展現夏日朝氣，帶著紫羅蘭虹光的珍珠為花蕊，搭配粉膚色或淺褐色花瓣做變化，共有髮箍、法國梳、抓夾、仕女夾、豆扣夾等五種款式。

▲亞歷山卓撞色花朵仕女夾8公分款，5,900元。



專為小女孩打造可愛髮飾的台灣品牌Monkey Bow，今夏也以花朵為主角，選用英國知名Liberty碎花布料製作被暱稱為「大腸圈｣的髮圈系列，配色繽紛的花朵髮圈還可當手環戴，是今年最時髦的佩戴法；此外，品牌還打造沁涼甜美的檸檬摩西多系列蝴蝶結髮夾，滿版的黃檸檬圖案可愛極了。

▲Monkey Bow運用Liberty布料製作的碎花髮圈（左）480元，卡布里檸檬蝴蝶結髮夾680元。（圖／翻攝Monkey Bow提供官網）

