fb ig video ETtoday search mobile

髮夾也可「疊戴」！　清新款凸顯好氣質

>

▲▼髮飾 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓簡約透視仕女夾7公分款2,200元，10公分款2,300元。（圖／法國亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入夏季，髮式也跟著換季，法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）以「夏日晨曦」為主題，採用淡紫、淺褐、粉橘、乳黃色詮釋晨曦色彩，點綴象徵露珠的施華洛世奇水晶與珍珠，流露清新優雅的風格，若造型不過於複雜，還可像珠寶般疊戴吸睛，例如琥珀般晶瑩半透明材質的一字夾，可在髮側夾上2、3個不同尺寸髮夾，創造層次感。

▲▼髮飾 。（圖／公關照）

▲短髮配上亞歷山卓晨曦朝露髮箍很吸睛，6,300元。

▲▼髮飾 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓破曉天光仕女夾，10,400元。

除了混搭施華洛世奇水晶詮釋清晨露珠或破曉天光的迷人光影，亞歷山卓也採用具像的花朵髮飾展現夏日朝氣，帶著紫羅蘭虹光的珍珠為花蕊，搭配粉膚色或淺褐色花瓣做變化，共有髮箍、法國梳、抓夾、仕女夾、豆扣夾等五種款式。

▲▼髮飾 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓撞色花朵仕女夾8公分款，5,900元。
 

專為小女孩打造可愛髮飾的台灣品牌Monkey Bow，今夏也以花朵為主角，選用英國知名Liberty碎花布料製作被暱稱為「大腸圈｣的髮圈系列，配色繽紛的花朵髮圈還可當手環戴，是今年最時髦的佩戴法；此外，品牌還打造沁涼甜美的檸檬摩西多系列蝴蝶結髮夾，滿版的黃檸檬圖案可愛極了。

▲▼髮飾 。（圖／公關照）▲▼髮飾 。（圖／公關照）

▲Monkey Bow運用Liberty布料製作的碎花髮圈（左）480元，卡布里檸檬蝴蝶結髮夾680元。（圖／翻攝Monkey Bow提供官網）
 

關鍵字：

亞歷山卓, Alexandre de Paris, Monkey Bow

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

珍珠母貝刻出瑞士雪景、桂林山水　BLANCPAIN台灣限定款好唯美

珍珠母貝刻出瑞士雪景、桂林山水　BLANCPAIN台灣限定款好唯美

亮・珠寶／不對稱耳環替素顏「打光」　只戴單邊也有型

亮・珠寶／不對稱耳環替素顏「打光」　只戴單邊也有型

錶上秀日出日落、晝夜長短　獨一無二Krayon誘買家獻愛

錶上秀日出日落、晝夜長短　獨一無二Krayon誘買家獻愛

最紅的小狐狸躍上萬寶龍配件　鬼鬼戴耳機、斜背包當潮女 Seiko聯手吉卜力工作室圓粉絲夢　限量錶背秀天空之城 風・Luxury／江詩丹頓古董錶迎第二人生　10只代表作登台 七夕禮免出門按一鍵送進心坎兒　寶格麗紅包套組甜蜜蜜 小心爛臉！研究：「5類食物」別吃，否則痘痘粉刺跟著來 UNIQLO超狂聯名三大普普藝術大師　首推超美餐瓷、杯具沒搶到會後悔！ 最能「感受幸福」的2種人　跟他們相處會更快樂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面