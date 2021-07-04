其實男生也需要安全感！做對「4大關鍵」讓他更愛妳

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvndrama.official

在感情中其實不只是女生會患得患得、缺乏安全感，男生有時候也會沒那麼有信心，會覺得另一半是否沒有那麼愛他、需要他，只不過他們不太會表現出來，也會盡量自己消化化解，但一旦化解不了，就會看似「突然地」提出分手。就從下面4件事做起，適時適當地給另一半想要的安全感，也讓他更愛你。

1.被認可



男生其實也很需要被認可，不要吝嗇稱讚他們，尤其在家人、朋友面前適時地給予肯定回應，讓他知道他在妳心中是很有地位、很特別的那一個。

2.被崇拜



有句話說「男人需要崇拜，女人需要寵愛」，每個人都會有值得欣賞之處，除了可崇拜他擅長的事物，其實就連日常生活中的小事，也可多以崇拜的口吻讚美、肯定他們，滿足他的成就感，讓他感覺自己在妳面前就是個英雄。

3.被關愛



不分男女，人都需要被關心、被照顧的感覺，並不是要每時每刻都緊盯著他，不間斷地噓寒問暖，但要適時表達出妳的重視和關心，比如在他們情緒低落、傷心失落的時候，一個溫暖的擁抱、幾句安慰的話語，都能讓他感受到被愛被呵護的感覺。

4.穩定的關係



有些女生很愛把「分手」當做吵架或使對方妥協的武器，彼此雙方意見不合就會鬧脾氣提分手，雖然不是真的想結束關係，但對男生來說會覺得這樣的感情不是很穩定，久了也會讓他們感到挫敗和疲乏。

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