別再記流水帳！遵循「631法則」存到第一桶金　學投資改用「433」

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剛進入社會打拼當然是從低階的薪資開始爬起，加上年輕新鮮人的娛樂開銷、物慾，在開始有自己的收入時是最難以控制的，許多人總是脫離不了當月光族，想存錢節流卻太拘泥於記帳，記了一堆流水帳結果錢還是一天到晚往外噴。所以很多專家都推薦理財新手，遵循「631法則」將收入按比例分配，不用再記流水帳，還能在20+歲數存到第一桶金；如果是薪水有餘裕的人，則可改用進階版「433法則」，開始學習投資。

「631法則」

初入社會領的薪水少、基本花費高，那些吃土的日子是很多人都有的體悟，如果你發現每個月都不知道把錢花到哪去、被卡費追著跑，越早審視自己的儲蓄與支出比例，才能早日脫離月光族。

「631法則」簡而言之就是將薪資收入劃分為三塊，「生活花費60%」，包括日常必要支出、生活花費與自己的消費，「儲蓄30%」、「風險規劃10%」，也就是替自己買保險。

而「631法則」適合理財新手的原因很簡單，社會新鮮人賺的不多，生活花費比例自然會顯得高，60％的花費規則對許多人來說甚至已經很緊縮了，那麼在沒有老本的情況下，萬一突然有意外發生、生一場大病，可能就會無法負擔，有些人就是這樣被壓垮的，所以花點小錢買保險不要當成浪費錢。儲蓄30％則是最低門檻，若少於30%存錢速度會慢到可憐，如果發現自己有能力多存錢，就可以與生活花費的比例稍微調整一下，多存一些、少花一些。

「433法則」

如果今天你的收入增多到一個程度，加上工作久了後物慾、玩心相對會比剛出社會時減少一些，且你已經擁有「第一桶金」時，日常消費若規劃為60%就顯得太多了，這時可以改採進階版「433法則」，「投資40%」、「儲蓄30%」、「生活花費30%」。

不過大家要把握一個原則，投資一定是用「閒錢」，就算全部賠光光了也不會影響生活才行，而投資比例定得比儲蓄高，那是因為當你身邊有了一桶金，這時儲蓄不算當務之急，「開源」會是你的下個目標，好好投資更能有效增加收入。當然，自認不善投資的人，也可以自己調整投資與儲蓄的比例。