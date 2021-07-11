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「思念過後還是要回到沒有他的生活」　十則溫柔文字治癒失戀的你

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編輯／ChiNg　圖／翻攝自unsplash

人氣作家雲晞筆下的文字總能用溫柔與理性道破一則則人生道理，無論是愛情與成長抑或是關於生活與夢想都能在暢銷作品《熬夜和想你，我都會戒掉的》中完美詮釋，當那些無法與他人言談的情感，每夜伴你入眠時不妨細讀這書中個個耐人尋味的人生故事，用別人的心路歷程來激勵、治癒自己。

「總有一天，能告訴那個曾讓我失眠到清晨的人：『後來的你，與我無關』」

「我也要繼續自己腳下的路，無法相擁的人，要好好道別」

▲▼ 《熬夜和想你，我都會戒掉的》。（圖／翻攝自unsplash、博客來）

「黑夜不可以永遠，無聲的思念過後，我還是要回到沒有他的生活」

「當初我自茫茫人海中獨獨看到你，如今再把你好好地還回人海裡去」

▲▼ 《熬夜和想你，我都會戒掉的》。（圖／翻攝自unsplash、博客來）

「從初遇時的不歡而散到再見時慢慢變得融洽，再到後來的相知相伴，一切看起來都那麼美好卻也那麼短暫、稍縱即逝」

「我用盡整個青春去愛他，也用盡往後的餘生去遺忘他」

▲▼ 《熬夜和想你，我都會戒掉的》。（圖／翻攝自unsplash、博客來）

「如果可以最好不要談異地戀，歡喜憂愁無從分享，一個擁抱就能解決的問題卻彼此格在螢幕兩端無能為力」

「燈火已闌珊，歸途上只有你自己，人家都沒留你吃飯，再不回去就晚了」

▲▼ 《熬夜和想你，我都會戒掉的》。（圖／翻攝自unsplash、博客來）

「當我安息時我願你活著，我等著你，願你的耳朵繼續將風兒傾聽，聞著我們共同愛過的大海芬芳」

「我給了你我所有的溫柔，你卻沒有被打動；我給了你我所有的想念，你卻榮然無動於衷」

▲▼ 《熬夜和想你，我都會戒掉的》。（圖／翻攝自unsplash、博客來）

▲《熬夜和想你，我都會戒掉的》一書。（圖／翻攝自博客來）

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關鍵字：

金句, 語錄, 療癒, 治癒, 散文

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