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換手機前先學五招「延長iPhone、MacBook壽命」　原來相簿也要斷捨離

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編輯／ChiNg　圖／翻攝自unsplash

果粉們對於九月底的發表會都已迫不及待，日夜期盼能儘早目睹即將問世的iPhone 13，手機對於現代人來說已是不可或缺，如此依賴這些3C產品的你真的用對了嗎？下面五招輕鬆幫你延長電池壽命，無論是iPhone還是MacBook，在除舊換新之前趕快先筆記下來。

＃充電前，先拆下你的手機殼

無論手機殼多華麗、多漂亮都請你在充電前先把它拆掉，多數人都不知道其實充電最忌諱隔著手機殼，一來不但容易使手機過熱也會造成整隻手機的受熱不均勻，進而造成安全的問題。

▲▼延長電池壽命。（圖／翻攝自unsplash）

＃時時注意電量

專家建議無論是手機還是筆電，都盡量讓電量保持在20％之上，千萬不要每次都等到亮紅燈或是直接自動關機了才想到要充電；而插電後也要多加留意充電狀態，當手機充滿至100％時請儘速拔掉插頭以免電池持續處於高壓狀態。

▲▼延長電池壽命。（圖／翻攝自unsplash）

＃適時的讓它關機

雖然iPhone不需要天天關機但還是建議大家至少每週重新開機一次，讓手機能稍微喘口氣且維持良好的蓄電功能，延長電池壽命；而令許多人疑惑的「MacBook究竟要不要關機？」則是相對來說較無影響，當電腦進入休眠模式待機時反而還比較省電，所以大家可以依照個人使用狀況來做調整。

▲▼延長電池壽命。（圖／翻攝自unsplash）

＃勤勞清潔

手機和筆電也像房間一樣需要定時清潔，這些3C產品每天與你一起進出家門使用久了無論是耳機孔還是充電孔皆會積上灰塵，也許外觀看似正常其實早已緩緩的影響充電以及使用，所以建議大家還是要勤於清潔。

▲▼延長電池壽命。（圖／翻攝自unsplash）

＃照片也要斷捨離

不僅衣櫃要斷捨離你的手機相簿也需要時常整理，相信大家手機裡都會有一種照片屬於「食之無味，棄之可惜」明明不是什麼重要的照片卻又留著捨不得刪，其實當儲存空間超過負荷時對於手機本身來說是很傷的，建議大家若真的騰不出空間可以將這些回憶上傳至雲端留存。

▲▼延長電池壽命。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

電池, 電池壽命, iPhone, MacBook

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