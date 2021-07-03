日本美容師傳授「卸妝油」正確用法，原來淡妝最好別用

▲卸妝手法藏細節，沒做好可能會爛臉。（圖／翻攝自IG/aoihamada）

記者曾怡嘉 / 台北報導

卸妝清潔人人會做，但是你真的做對了嗎？除了挑選適合自己的卸妝產品，手法更是要注意，日本美容師提醒，不管用哪種產品，為了卸除乾淨而「大力摩擦」是大忌，若是傷害角質屏障，花大錢可能都救不回來。

#卸妝水

若是只塗抹防曬或是淡妝，適合挑選卸妝水，首先先將卸妝水倒在化妝棉上充分浸濕，接著先敷上眼睛等待30秒，再由內往外單向擦拭2-3次，接著將化妝棉對折，食指將上眼皮往上抬，再小範圍卸除眼線，唇妝也用輕敷方式處理，接著再取新的化妝棉，額頭由下往上，兩頰大範圍內向外擦拭，卸到化妝棉擦不出髒污為止。

#卸妝乳

妝容介於淡妝或是濃妝之間，卸妝乳會是不錯的選擇，首先先均勻塗抹在臉上，用打圈手法按摩臉部，鼻翼位置重點打圈，鼻樑由下往上帶過，額頭也由內往外打圈，記得手勢一定要輕柔，最後再用清水洗掉即可。

#卸妝油

卸妝油清潔力最好，但也最容易出差錯，使用不當的話，痘痘粉刺、黑頭都會跟著來，美容師提醒有黃金5點要注意，像是淡妝不建議使用、使用卸妝油別超過2分鐘、卸妝手法別太大力、看標示是否需要乳化才能洗掉，最後的清潔一定要做好。

首先卸妝油塗抹雙臉，用手掌溫度蓋住沒演來溶解底妝，由內向外以滑動方式搭配打圈卸除眉毛，眼妝也是由內向外滑，卸眼線先用一隻手撐開眼皮，再用另一隻手的中指輕擦眼皮，額頭打圈卸妝，臉頰由內外方向卸除，容易忽略的下巴和鼻翼打圈按摩，接著再用正確方式沖水洗淨。