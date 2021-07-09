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迪士尼最夢幻聯名！愛麗兒眼影盤內藏貝殼　壞皇后浮雕秒變全場焦點

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編輯／ChiNg

迪士尼粉有福了！人氣開架彩妝品牌essence＆Catrice與迪士尼重磅聯名攜手打造一系列顏值爆表的彩妝商品，三大經典電影的白雪公主、睡美人、小美人魚，還有邪惡又迷人的反派角色壞皇后、黑魔女以及烏蘇拉都將以全新面貌出現在化妝台上把你帶入夢幻的童話世界。

▲▼迪士尼系列彩妝。（圖／翻攝自essence cosmetic）

▲開架彩妝與迪士尼公主＆反派聯名推出高顏值單品。（圖／翻攝自essence cosmetic，下同）

此次一口氣推出了眼影盤、睫毛膏以及刷具等聯名單品，其中最吸睛的絕對是14色眼影盤，打造出各具三位公主形象的眼影盤還添加了許多經典元素在內，像是愛麗兒的貝殼壓紋、白雪公主的蘋果或是睡美人的玫瑰圖樣，每一款都充滿了生動的童話色彩與公主們的浪漫可愛。

▲▼迪士尼系列彩妝。（圖／翻攝自essence cosmetic）

▲▼迪士尼系列彩妝。（圖／翻攝自essence cosmetic）

竟然有了高顏值的眼影盤那就必須搭配同樣仙氣逼人的刷具，此組公主系列刷具設計為最符合公主們俏皮個性的粉金色，使得整體質感大幅提升，另外刷具組還附贈了一個具有三位公主圖樣的化妝包，這款刷具組為必收藏。同步亦推出迪士尼反派系列的刷具組，由壞皇后、黑魔女、烏蘇拉三位反派大魔王以邪惡的魅力來撐場，同樣有附上角色造型化妝包，喜歡的話千萬別錯過。

▲▼迪士尼系列彩妝。（圖／翻攝自essence cosmetic）

除了公主系列以外同樣引人注目的非這款「壞皇后打亮盤」莫屬，整個打亮盤刻上了壞皇后浮雕，搭配玫瑰金以及香檳金兩種色調完全能感受到她的氣勢凌人與權威，使用這款打亮盤絕對能讓你成為全場目光焦點。

▲▼迪士尼系列彩妝。（圖／翻攝自essence cosmetic）

目前系列商品已於全台寶雅、屈臣氏以及康是美發售，迪士尼粉們趕快手刀購物吧。

若喜歡卡通聯名彩妝商品的話也別錯過這款，由超人氣彩妝品牌MAYBELLINE跨界與瑪利歐合作推出一系列可愛指數爆表的單品，從深受大家喜愛的粉底液、唇釉到幾乎人手一支的眼線筆應有盡有，通通換上了活潑俏皮的瑪利歐及夥伴們的圖樣讓你瞬間凍齡。

▲▼MAYBELLINE X 瑪力歐聯名彩妝。（圖／翻攝自小紅書）

▲MAYBELLINE亦與瑪力歐聯名推出超可愛彩妝商品。（圖／翻攝自小紅書，下同）

其中「絲絨緞光微霧感唇釉」一推出馬上引起騷動，一口氣推出了三種款式分別為色號02鐵鏽紅色的瑪利歐、06紅棕色調的路易吉以及10栗棕色的碧姬公主，不管哪一隻都很顯氣色更能襯托出白皙的肌膚，肯定讓你愛不釋手。

▲▼MAYBELLINE X 瑪力歐聯名彩妝。（圖／翻攝自小紅書）

而被網友稱作「國民粉底液」的FIT ME粉底液也是許多女孩化妝台必備，這次更換上了蘑菇以及無敵星星的包裝，帶領大家開啟夏日彩妝之旅，且貼心的推出兩款不同版本分別適合油性與乾性肌膚，讓大家可以依需求選擇適合自己膚況的款式。

▲▼MAYBELLINE X 瑪力歐聯名彩妝。（圖／翻攝自小紅書）

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關鍵字：

迪士尼, 公主, 反派, 彩妝, 聯名, 瑪力歐

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