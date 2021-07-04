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小心爛臉！研究：「5類食物」別吃，否則痘痘粉刺跟著來

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▲▼小心爛臉！研究：「5類食物」別吃 。（圖／Unsplash）

▲牛排、薯條都需適量攝取，否則容易陷入痘痘危機。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

邁入7月，溫度飆高讓人悶熱難耐，加上一整天戴著口罩悶著，悶熱環境使得肌膚比以往更容易長東西，膚況每下愈況，想要維持好狀態，除了做好清潔和保濕，挑選的食物也很重要，以下5款食物吃了容易冒痘，不想爛臉的話，避開最好！

▲▼小心爛臉！研究：「5類食物」別吃 。（圖／Unsplash）

#牛奶

國外研究指出，牛奶會讓痘痘、粉刺大增，其中更指出低脂牛奶比全脂牛奶含更高乳清，更容易刺激肌膚，若真的非喝不可，選擇全脂牛奶會比低脂好。

▲▼小心爛臉！研究：「5類食物」別吃 。（圖／Unsplash）

#精緻澱粉類

精緻澱粉食物像是米飯、麵條、麵包...等，這些食物吃下肚後容易使血糖急速上升和下降，這個變化會使肌膚出油、發炎狀況頻率增加，黑頭粉刺也就跟著來。

▲▼小心爛臉！研究：「5類食物」別吃 。（圖／Unsplash）

#紅肉

研究發現，部分紅肉像是牛肉、羊肉、豬肉等會讓肌膚出油率大增，紅肉含有大量omega6脂肪酸，容易引起肌膚發炎 加上油脂較高，更容易使臉部出油率大增。

▲▼小心爛臉！研究：「5類食物」別吃 。（圖／Unsplash）

#炸物

吃炸物會促使粉刺、痘痘生成已不是秘密，習慣攝取油炸食物，會刺激皮脂腺分泌旺盛，若無法改掉飲食習慣，建議吃完可以多多補充水分，幫助維持肌膚油水平衡。

▲▼小心爛臉！研究：「5類食物」別吃 。（圖／Unsplash）

#酒精

喝酒會使體內的雄性素升高，當雄性素升高就會誘發粉刺痘痘的生長，根據研究指出，喝進口中的酒精，部分會從汗腺排出，創造問題肌膚友善環境。酒精也會抑制免疫系統，使皮膚細菌增生，粉刺痘痘狂冒。

►日本美容師傳授「卸妝油」正確用法，原來淡妝最好別用

關鍵字：

痘痘, 粉刺, 食物

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