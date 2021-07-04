星・變美／「日本第一美胸」小嶋陽菜傳授「0元美容法」

▲日本女星小嶋陽菜天使面孔、魔鬼身材男女通殺。（圖／翻攝自IG/nyanchan22）

記者曾怡嘉 / 台北報導

有「日本第一美胸之稱」的前女團AKB48成員小嶋陽菜，離隊後人氣直線上升，論身材美貌都是女性嚮往的對象，除了推出自家服裝和保養品之外，更開設YouTube頻道分享美麗心得，先前發表的「0元美容法」，教你從生活習慣下手，不用花錢也能照樣變美。

事實上，小嶋陽菜狀況之好，讓人看不出她已經33歲，她的0元美容法也相當淺顯易懂，不需花錢只要從生活習慣下手，像是在家中顯眼處放水杯，提醒自己要時常補充水分，即便在家也不能穿著寬鬆，想要維持窈窕身型，必須要提高警覺，貼身設計要多穿才能留意自身身材變化。

#一天喝水2000cc

想要養出漂亮肌膚，每天一定要補充足夠水分，她分享一天攝取至少2000cc水分，她會將水杯放在床頭顯眼處，外出也會隨身攜帶水瓶。若可以的話，很推薦大家喝熱水，幫助腸道蠕動，排除體內廢物，也能促進身體基礎代謝。

#穿貼身款式留意身材變化

不少女生在家喜歡穿著寬鬆，這樣雖然舒服但會失去控制身材的警覺心，她每周一定會穿2-3次針織材質洋裝，曲線畢露的剪裁，更能提醒自己留意身材變化。

#勤按摩消水腫

她分享日常保養靠的就是勤按摩，首先由內向外按壓眉骨，接著用指節按壓額頭，再順著淋巴帶過，幫助消除水腫，也會利用舌頭操來轉動舌頭，同樣有小臉、淡化法令紋效果。

#多吃蔬菜、蘑菇、鮭魚

她大方分享自己的營養菜單，蔬菜能補充豐富纖維質，蘑菇不只含有大量蛋白質，連維生素C也超高，對於肌膚抗氧化很有助益，鮭魚則是有豐富的Omega3脂肪酸，也有美肌效用。

#保持微笑

疫情導致整天在外都得佩戴口罩，她提醒大家在口罩之下也不要忘記微笑，這不僅能讓心情變好，微笑時可使嘴角上揚，也能避免嘴角因老化而下垂。