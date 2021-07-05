陶晶瑩送Lulu「黃色早餐機」秒做出漂亮太陽蛋　三款小幫手是你的救星

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被譽為「陶子接班人」的藝人Lulu（黃路梓茵）自從模仿陶晶瑩後一夕成名，猶如師徒的兩人感情深厚，近日Lulu更於臉書上開心分享收到「陶子姐寄來的大禮！」原來是一台黃色的早餐機，外觀吸睛就連Lulu使用後都讚嘆「我第一次煎出漂亮的太陽蛋，感動到眼淚快流出」如此可愛的反應秒燒的粉絲留言「我也要去買一台」、「看了都好美味喔！」更引來陶晶瑩本人回覆「少女們一起做早餐吧！」。

▲Lulu使用陶晶瑩寄來的禮物自己DIY早餐，開心的分享第一次煎出如此成功的太陽蛋。（圖／翻攝自Lulu臉書，下同）

其實這台黃色早餐機是「陶選物」的精選貨品之一，陶晶瑩在上面分享所有吃喝玩樂的單品讓粉絲們可以馬上獲得最新資訊，而這台「多功能早餐機」也不例外，外觀小巧可愛也有多功能的食材烹飪設計，無論是烤、蒸、煮、煎通通不成問題主打「5合1多功能，早餐放肆做」讓你輕鬆烤出香脆吐司的同時還能煎出完美漂亮的太陽蛋，簡直是上班族與學生們的早餐救星。

▲多功能早餐機。（圖／翻攝自shopunt，下同）

更貼心的是材質上設計為不沾鍋使大家方便清洗，且下方亦有抽拉式集屑盤因此無須擔心一早就把家裡弄得一團亂，輕鬆做出美味早餐的同時同樣能輕鬆收拾善後；另外煎鍋的部分若無水時便會自動斷電，大家也能安心使用。

下面再推薦大家三款同樣非常實用的早餐小幫手，有興趣的話千萬不要錯過趕緊丟進購物車。

＃煎雞蛋漢堡機

相信很多人都相當苦惱於如何煎出漂亮的蛋，有了這台「煎雞蛋漢堡機」再也不成問題，四孔的設計不但便於大家煎出又圓又可愛的蛋還能同時一口氣做出四個的高產量，只需要三分鐘便能完成，不沾鍋的特性免除了清潔的困擾，一擦即淨讓你吃的既安心又開心。

▲煎雞蛋漢堡機（圖／翻攝自rakuten，下同）

把手不但設計為防燙手柄，亦有玫瑰紅、粉色、白色此三段式變色特性提醒目前鍋子的溫度高低，加熱前顯示為玫瑰紅色、變成粉色即可煎烤而接近白色就可以轉至中小火，讓操作上更為方便。

＃小熊溫泉蛋煮蛋器

若早餐不想過於油膩不妨參考這款「小熊溫泉蛋煮蛋器」秒幫你變出各種花式口感的蛋，無論是溫泉蛋、溏心蛋還是全熟的水煮蛋通通都沒問題，操作上非常簡單只需要一鍵按下並耐心等待即可得到營養均衡的早餐，更隨機附上煮蛋秘方：溫泉蛋和溏心蛋約22分鐘、全熟蛋約18分鐘、蛋羹約15分鐘，這款煮蛋器實在是非常貼心。

▲小熊溫泉蛋煮蛋器（圖／翻攝自yaho超級商城，下同）

這款小熊煮蛋器的操作非常簡單即便是廚房新手也能輕鬆上手，簡單三步驟：將蛋放入蛋架上、加水至相應的水位線、選擇功能一鍵按下即開始自動烹煮，零失敗率肯定是料理的得力助手；除此之外這台煮蛋器外觀設計上也非常可愛，小小一台不佔太大空間，加上極簡約白色整體顯得有質感。

＃唐老鴨烤吐司機

每個家庭都少不了一台烤吐司機，早上趕著出門時只需要簡單按下開關即可，等你刷完牙、換好衣服，香噴噴的吐司就烤好了，烤吐司機對於家庭主婦以及上班族來說簡直就是一大救星；而這台唐老鴨造型的烤吐司機更能深得你心，除了基本的烘烤功能竟然還可以解凍，幫你節省更多等待時間，加上Q萌的唐老鴨圖樣這台不買真的不行。

▲唐老鴨烤吐司機（圖／翻攝自博客來）



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