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手寫語錄幽默看待人生「沒有人能強迫你放棄，除非是你自己想要鬆手」

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編輯／ChiNg　圖／由IG璇璇手寫@handwriting387授權提供

生活充滿了挑戰與驚喜，有時令我們興致勃勃有時卻使我們興趣缺缺，如何與人相處以及自處亦是人生中很重要的課題，做人乃最基本也最困難的事情，有時與其順從別人的指示不如聽從自己內心深處的聲音，Instagram圖文作家璇璇手寫（@handwriting387）便透過可愛的插畫以及幽默的文字一一道破生活中的困難與考驗，帶著粉絲們一同以正能量迎接每一天。

人是互相的，當他人不顧慮你的感受時，你也大可不必替他著想。

若心懷希望就還稱不上絕望，沒有人能強迫你放棄，除非是你自己想要鬆手。

愛自己也是一種愛，世界上沒有一個人值得你把自己擺在第二順位，做人的底線應該是先愛自己多一點。

有句話說「所有尚未來臨的幸福，只是繞了路」該來的必定會來，現在只是還在等待時機成熟。

血氣方剛的青春使我們橫衝直撞，長大後才發現逞一時之快去爭一場輸贏是最不痛快也不透徹的生活方式，真正成熟的人是發現事情的真相後仍能不受其影響與動搖。

人生過不過是一次次嘗試的過程，過於安逸的生活就太可惜眼下的大好光陰，永遠不要害怕挑戰新的事物，當你成功之後回過頭便會發現那些恐懼都是多餘的。

若你對於那些不重要之人的言論如此重視，那又怎麼對得起身旁這些一直陪伴你的朋友呢？顧慮親朋好友都來不及了，就不要再浪費時間在無謂的人事物上。

猶如《長歌行》的經典台詞「我不認輸，你也不許認命」路長什麼樣子確實只能聽天由命，但究竟要怎麼走仍然掌握在我們手上。

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關鍵字：

IG, 金句, 語錄

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