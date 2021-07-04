歐陽娜娜代言珠寶慘被撤照　網友砲轟：質感太差、還我喬妹！

▲歐陽娜娜在大陸高人氣，成為高級珠寶形象代言人。（圖／翻攝自微博/尚美巴黎CHAUMET，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

珠寶品牌CHAUMET官方臉書（2日）宣布歐陽娜娜成為品牌卓藝大使，Po文中以美德大提琴手美名稱呼她，沒想到引來台灣網友砲火攻擊，直言：「百年歷史經典品牌竟然找她代言，質感整個差掉了」，也有網友大喊：「不想支持了」、「還我喬妹」。

據了解，珠寶品牌2日在官方臉書、微博同步宣布歐陽娜娜成為品牌大使，認為她的大提琴手形象和品牌的形象不謀而合，搭配數張歐陽娜娜在舞台上演奏照片，佩戴著品牌標誌性 Joséphine高級珠寶系列，尤其顯眼。

沒想到品牌官方公告一出兩樣情，官方臉書被台灣網友灌爆，網友們認為她的形象和品牌不符，直喊：「整個質感降超低」、「瞬間變成中國便宜貨的形狀」、「還我喬妹」等情緒性留言；而官方微博底下的留言則是一面倒的支持：「恭喜娜娜」、「合作愉快」、「氣質就很搭」。

因為台灣網友的反彈，CHAUMET官方臉書隨即撤下歐陽娜娜成為品牌大使的相關貼文，目前僅留官方微博的發文，而歐陽娜娜的官方微博也有分享代言訊息，並留下：「很開心成為珠寶藝術世家CHAUMET的卓藝大使」。

針對急撤臉書貼文，品牌公關表示，官方臉書是由巴黎總部經營，因台灣高層有與巴黎總部溝通有不少網友反彈，因此做了此決定，據悉歐陽娜娜為中國區形象代言人，亞太地區形象代言仍是宋慧喬，目前合約仍未走完。