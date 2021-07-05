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疫情性頭皮有解！網搜「輕盈蓬鬆洗髮精」，洗後髮根變超鬆

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▲▼洗髮精盤點。（圖／品牌提供）

▲疫情性頭皮困擾應從清潔頭皮下手。（圖／Unsplash、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美國知名美妝雜誌分享，居家防疫打亂生活作息，也改變了人們的沐浴習慣。少了社交需求，人們洗頭髮的次數降低。毛孔角質堆積、缺乏運動、熬夜追劇、心情焦慮，都使得頭皮不再健康，面對這樣的狀況，專家表示得從頭皮清潔開始做起。

美國媒體調查，在居家防疫期間，許多人覺得自己突然變成油性頭皮，並出現頭皮泛紅、癢、皮屑增加等頭皮困擾，被稱之為「Quarantine Scalp 疫情性頭皮困擾」。皮膚科醫生Jodi LoGerfo說明，壓力會使肌膚分泌大量皮脂，要讓頭皮恢復健康，髮絲重現輕盈蓬鬆感，徹底清潔是關鍵步驟。

▲▼洗髮精盤點。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活精華更新洗髮精，200ml，1,300元。

AVEDA 蘊活菁華更新洗髮精不僅泡沫豐富、清潔力佳，清潔同時補充營養，最新研究證實，內含印度鵝莓成分，可包覆增粗髮絲，增加視覺髮量，洗後髮絲乾淨蓬鬆、不易扁塌出油。

▲▼洗髮精盤點。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重升豐盈洗髮精，200ml，2,300元。

Hair Rituel by Sisley 賦活重升豐盈洗髮精，徹底清潔的同時也完美平衡髮肌的油水分泌。植物界面活性劑溫和卻能徹底清潔髮肌，洗髮後不悶澀、乾癢，內含絲柏精油、含羞草原精、海灣草精油，完美結合出柑橘調與木質調香氣。

▲▼洗髮精盤點。（圖／品牌提供）

▲juliArt 沁涼茶樹洗髮精（蓬鬆豐盈版），1000ml，2,200元。

 juliArt 沁涼茶樹洗髮精(蓬鬆豐盈版)，添加薄荷精油，清爽氣味能提振精神，帶給身心靈沁涼舒暢，茶樹精油成分則有淨化、抑菌、去除異味等優點，洗後不只頭皮好放鬆，更能強化髮質、賦予秀髮輕盈活力，從髮根處給予頭髮蓬鬆感。

關鍵字：

洗髮精, 疫情, 頭皮清潔

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