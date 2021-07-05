疫情性頭皮有解！網搜「輕盈蓬鬆洗髮精」，洗後髮根變超鬆

▲疫情性頭皮困擾應從清潔頭皮下手。（圖／Unsplash、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美國知名美妝雜誌分享，居家防疫打亂生活作息，也改變了人們的沐浴習慣。少了社交需求，人們洗頭髮的次數降低。毛孔角質堆積、缺乏運動、熬夜追劇、心情焦慮，都使得頭皮不再健康，面對這樣的狀況，專家表示得從頭皮清潔開始做起。

美國媒體調查，在居家防疫期間，許多人覺得自己突然變成油性頭皮，並出現頭皮泛紅、癢、皮屑增加等頭皮困擾，被稱之為「Quarantine Scalp 疫情性頭皮困擾」。皮膚科醫生Jodi LoGerfo說明，壓力會使肌膚分泌大量皮脂，要讓頭皮恢復健康，髮絲重現輕盈蓬鬆感，徹底清潔是關鍵步驟。

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