「前任就像一所學校，你總要畢業的」　8則療癒金句讓你免於重蹈覆轍

編輯／ChiNg 圖／由IG@青與棉木先生授權提供

「前任就像一所學校，你總要畢業的」出自一位Instagram上的療癒作家，總能以溫柔卻有力量的文字感動人心，那些讓你痛苦萬分的失去與錯過都是人生裡的必修學分，唯有勇敢的正視並不逃避才能讓生命淬煉得美麗成熟，他的每則金句就像一篇篇的生命故事，替我們先探前方的風雨進而免於重蹈覆轍。

「我喜歡把孤獨形容是『一個人的熱鬧』，你要知道，熱愛獨處的我們，其實並不孤單」



「如果你也在等待重生，那就讓他走吧，放下了才能再次獲得」

「墜落的那一瞬間，心比身體還要冰涼，難過的時候記得先上岸，因為水裡是看不到眼淚的」

「那些熱心的建議不該成為你打退堂鼓的原因，把它當作提醒就可以了，你還是該回歸到自己身上，寧願一個人流浪也不要在人群中隨波逐流」

「你不是非得要在那裡，太傷心的話就離開吧，想念的時候隨時可以再回來」

「長大後才知道，我們永遠沒辦法讓全世界的人都喜歡，無法做到面面俱到，也不需要，因為人應該有這樣的自由能夠選擇自己喜歡和討厭的，就像五歲那年我可以選擇另外一個更適合我的老師」

「越是想留住的東西，我就越會提醒自己要放手，一輩子就這麼長，再怎麼心愛的東西也不會是永遠的，不如讓別人開心，讓別人去擁有」

「原來人一直都沒有離開生活，是忙碌讓我們忽略了自己正在活著這件事，謝謝你陪我看星星，讓我知道有些美麗，必須停下腳步才能看見」

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