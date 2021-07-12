單喝美式膩了嗎？四種新喝法DIY　夢幻玫瑰美式、甜橙口味超好喝

編輯／ChiNg 圖／翻攝自小紅書＠miko的小廚房

美式是很多人減肥期間的好朋友，無糖無奶的美式咖啡即便大口暢飲也毫無罪惡感，對於習慣香濃拿鐵的人來說美式確實相對苦，但細細品嚐便能體會其中咖啡香的純粹，下面推薦四種不同的美式喝法讓大家在家裡也能DIY做出許多不同變化。

＃葡萄柚冰美式

準備食材：濃縮咖啡30ml、葡萄柚汁80ml、冰塊些許、葡萄柚果乾2片、迷迭香1株

Step1：萃取咖啡液。

Step2：於杯中放入葡萄柚果乾並放入冰塊。

Step3：倒入葡萄柚汁再倒入咖啡液，裝飾後即完成。

＃椰青冰美式

準備食材：濃縮咖啡30ml、椰子水80ml、冰塊些許、烤椰子片少許

Step1：萃取咖啡液。

Step2：於杯中放入冰塊後倒入半杯椰子水。

Step3：倒入葡咖啡液並灑上香烤椰子片後就完成囉。

＃甜橙冰美式

準備食材：濃縮咖啡30ml、橙汁100ml、冰塊些許、橙片3片、迷迭香

Step1：放入橙片再放入冰塊。

Step2：倒入橙汁後再倒入咖啡。

Step3：最後放上迷迭香和橙片裝飾即可。

＃玫瑰冰美式

準備食材：濃縮咖啡30ml、玫瑰糖漿20g、乾玫瑰4朵、玫瑰花茶

Step1：萃取咖啡液。

Step2：倒入玫瑰糖漿於杯中並放入冰塊。

Step3：倒入玫瑰花茶最後再倒入咖啡就完成囉。

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