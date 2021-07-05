最有幫夫運的星座女Top 3！金牛愛賺錢、第一名果然是「她」

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvndrama.official

有句話說「每個成功的男人背後都有個偉大的女人」，不論是為丈夫打理好家裡大小事，讓他們能專心拼事業，或是在工作或投資上能與另一半互相配合、給予意見，都是能幫助另一半事業邁向成功的幕後推手。而在12星座中就有3個星座女很有「幫夫運」，堪稱另一半的神隊友，娶到她們，簡直就是賺到！



Top 3：天蠍座



擁有驚人耐力和意志力的天蠍座很有事業心，天生自帶女強人特質，不只想顧好家庭，連事業都能兼顧，對於物質方面要求高的她們，會因此自主學習理財投資相關資訊，提升自己的理財能力，並適時給予另一半專業意見，希望自己和另一半在事業上都能有良好發展。

Top 2：金牛座



金牛座女生對於賺錢很有興趣，所以對於另一半的事業和理財也會在旁邊幫著分析利弊，積極給意見、給建議，甚至會說服另一半進行投資理財，因為對她們來說，老公的錢也就是自己的錢，幫助另一半事業有成，也就等於讓自己的錢穩定成長，何樂而不為？

Top 1：巨蟹座



對於被封為最顧家星座的巨蟹座而言，家庭是最重要的，重視家庭的溫暖與安定，溫柔、喜歡照顧人的巨蟹女不僅會照顧好孩子不讓另一半擔心，也會適時安撫另一半的情緒、提出適當意見，她們就是個典型的好妻子、好媽媽，把家裡一切打理的妥妥貼貼，讓另一半沒有後顧之憂，可以專心專注於衝刺事業。

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