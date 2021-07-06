不愛也絕不主動提分手！「3星座組合」戀愛總是歹戲拖棚

▲3星座情侶組合，分手總是拖很久。（圖／翻攝自tvN drama，以下同）

編輯 / Lily

愛情走到盡頭，最怕沒感覺卻又這樣耗著，傷心又傷神。原來12星座中有3個星座組合就是這類人，不想開口因為怕寂寞、擔心破壞現狀，也因為太害怕改變，直到遇到下一個適合對象才放手，一起來看看你進榜了嗎？

#巨蟹座和射手座

個性天差地遠兩個人，感情不會輕易開始，但是一投入也就很難放手，對射手來說，面對曾經深愛的人很難開口說分手，所以他常用冷暴力手段逼對方先提分手。而念舊的巨蟹即便感受愛已不在，還是會為了過往回憶而撐著，兩人不分手不是因為還有愛，愛是一種習慣，這樣的關係互相牽制，兩人其實都很痛苦。

#獅子座和處女座

獅子座責任感爆棚，即便是愛已慢慢昇華變成親情，他也願意照顧對方的需要，雖然處女座個性較為敏感，即便感受愛已經變質，但她會覺得要放棄一段那麼久的感情，內心仍會不甘心，再加上他們在愛情關係中，很講求互相，若是對方仍持續對他好，他也不好意思拍拍屁股就走。

#牡羊座和金牛座

牡羊很容易動心，但提分手對他來說就非常難，因為它很容易心軟，想要提分手卻又無法面對尷尬，那個畫面連想都不敢想，金牛習慣把愛抓得緊緊的，總容易給對方帶來壓力，面對分手他也是習慣拖拖拉拉更缺乏決心，不夠果決的個性常會讓戀情歹戲拖棚，兩人都不願意主動提分手，比看誰能耗得比較久。

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