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凱特王子妃波卡圓點裙好俏麗　拎打折新包看溫布頓球賽

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▲▼凱特 。（圖／路透社）

▲凱特（右）一身藍白裝扮現身溫布頓球場，相當俏麗。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

溫布頓網球公開賽如火如荼進行中，英國王室頭號粉絲—王子妃凱特日前驚喜現身球場，欣賞英國球員Jamie Murray的雙打賽，她再次印證女性衣櫃必備好質感的白T恤，搭配深藍色西裝外套與藍白波卡圓點裙，再拎著她新購入的Mulberry白色Amberley小包，相當俏麗。

▲▼凱特 。（圖／路透社）

▲凱特看網球賽時表情豐富。（圖／路透社）

網球是凱特最熱衷的運動，她不僅定期練習，每年溫布頓網球公開賽也不錯過，最經典的畫面是2019年與妹妹琵琶密道頓以及弟媳梅根馬可一起看球賽，不過隨著老公威廉王子與哈利王子鬧不合、梅根馬可暗指被她氣哭等負面消息，此和樂融融畫面已不復見。

▲▼凱特 。（圖／路透社）

▲凱特受邀參觀溫布頓球場與廚房，仔細端詳男單冠軍獎盃（圖／路透社）

日前凱特隻身前往球場，參觀溫布頓球場與廚房，滿足她對此傳奇賽事的好奇心，而她一身藍白穿搭在夏日顯得清新活潑，約2萬元的深藍色外套出自品牌Smythe，搭配約21,000元的Alessandra Rich波卡圓點裙，並疊戴Spells of Love s與Daniella Draper兩條金色項鍊創造層次感，白色Mulberry新包也洋溢夏日氣息，折扣後約19,000元。

▲▼ Mulberry 。（圖／翻攝Mulberry官網） 

▲凱特拎新購入的Mulberry白色Amberley小包，折扣後約19,000元。（圖／翻攝Mulberry官網）

關鍵字：

凱特, 王子妃

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