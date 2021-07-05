歐陽娜娜撞衫「人間芭比」Lisa！緊身裙掀驚人差距　網：輸慘了

▲台灣女星歐陽娜娜在對岸演藝事業亮眼 。（圖／翻攝自微博）



記者鮑璿安／台北報導

台灣女星歐陽娜娜在對岸演藝事業亮眼，近期現身藝術展的畫面更登上熱搜，歐陽娜娜身穿一套黑色連身裙秀出腿部線條，不忘拍下親民美照寵粉，但立刻有眼尖網友發現，歐陽娜娜撞衫了韓女團BLACKPINK人氣成員Lisa ，網友認為無論是時尚度或是身材都徹底輸了。

▲歐陽娜娜身穿新銳設計師品牌David Koma黑色連身裙 。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜日前現身展覽館為個人的語音導覽宣傳，她身穿新銳設計師品牌David Koma黑色連身裙亮相，一改過往少女稚氣，伴隨一頭黑長髮頗有熟齡氣息，服裝更以緊身剪裁遊走體態，在胸前呈現出「W」曲線，加上中央的排扣設計豐富層次感，歐陽娜娜也順勢露出腿部線條，一口氣擺拍多張美照。

畫面曝光後，便有網友發現韓女團BLACKPINK人氣成員Lisa也曾穿著同款，早在今年（2021年）5月就搶先上身為雜誌拍攝封面，Lisa一頭亮眼金髮加持來勢洶洶，雖然撞衫同款連衣裙，但氣場卻是大不同。

Lisa光是露出厭世臉站在鏡頭前就已經秒殺，向下看女團級神腿呼之欲出，且順著裙裝曲線遊走，前凸後翹的好身材也令人驚艷，這回撞衫更是引起大批網友熱議：「Lisa氣場秒殺」、「衣服完全寫著Lisa名字」、「跟女團比身材真的輸慘了」。

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