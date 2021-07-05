邵雨薇小姐姐上線　傳授「居家清粉刺7步驟」，萬人秒讚！

▲邵雨薇素顏膚況好。（圖／翻攝FB/邵雨薇）

記者曾怡嘉 / 台北報導

居家防疫做什麼？女星邵雨薇在臉書化身保養小姐姐，傳授粉絲居家清粉刺秘訣，悶熱夏季加上長時間佩戴口罩，連女神都有粉刺困擾，混合偏乾肌膚的她，教大家用溫熱毛巾、凡士林、保鮮膜清理開放性粉刺，一起來學習！

▲私下她對保養很有研究。

皮膚好到近乎沒有毛孔的邵雨薇，夏日也為粉刺所苦，昨日在臉書粉絲團首次寫下長文，傳授大家清除開放性粉刺秘訣，短短時間就引來萬人按讚。

她分享：「首先說明我是混合偏乾肌膚，T字還是會出油也會毛孔堵塞，尤其戴口罩久了會悶出粉刺皮膚摸起來也比較粗糙！除了一週去一、兩次角質，有另外的保養可以跟你們分享。這也是我爬文完的試驗啦。」

1.洗完臉輕輕擦乾

2.拿溫毛巾敷一下想要清毛孔的地方把毛孔打開，我大概敷2、3分鐘（不要太燙喔）

3.拿凡士林敷在剛剛同個地方（油肌的地方可以比乾肌份量再少一點點，以免反而堵塞）

4.保鮮膜貼上

5.溫熱毛巾繼續敷在保鮮膜上大約20-30分鐘（一樣不要過燙）這時候正在軟化粉刺

6.最後撕下保鮮膜，拿棉花棒以畫圈輕壓的方式把粉刺擦掉。

7.清乾淨後再洗個臉濕敷一下毛孔收斂水，或涼一點的化妝水接著後續的保養！

▲疫情期間宅在家，和網友分享不少居家照。

她也提到這個方法針對開放性粉刺清理效果特別好，若是封閉型粉刺還是需要擦一些代謝的保養品慢慢征服它才行。

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