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2億粉絲小天后豐腴身材曝光！「腰間肉炸出」不畏酸民泳裝照連發

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▲席琳娜戈梅茲 。（圖／翻攝自IG）

▲28歲美國樂壇小天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）是話題焦點。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

28歲美國樂壇小天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）一直是媒體矚目焦點，近期她又多了新身份，席琳娜升格「泳裝設計師」，更親自上陣拍攝形象照。她換上比基尼大方展現體態，即便沒有時下模特兒的纖細水蛇腰，席琳娜秀出豐腴體態的自信模樣仍是受到網友肯定。

席琳娜在IG上擁有2.4億粉絲追蹤，過去因身材忽胖忽瘦經常受到惡意評論打擊，最新貼文中她身穿紫色印花泳裝出鏡，破尺度造型似乎是宣告蛻變。畫面中席琳娜一手抓起高馬尾，曬出豐滿上圍與前凸後翹的體態，吸引超過6百萬網友按讚。

除了連身泳裝，席琳娜直接以比基尼上陣擺拍，綁帶設計纏繞腰間，也間接讓豐腴體態曝了光，雖然身材並非纖細，更有「肚子肉」存在，與模特兒身材有差距，但席琳娜顯然不在意，「厭世臉」模樣非常自信。

原來這一連串美照曝光，是席琳娜為自己設計的泳裝帶貨，她與品牌La'Mariette合作帶來最新系列，紫色正是她最愛的顏色，而「光環印花」則代表席琳娜在一切事物中閃耀，她提到：「我喜歡這個品牌的地方在於，它頌揚熱愛自己身體的女性，她們無條件地給予自己應有的優雅。」

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關鍵字：

席琳娜戈梅茲, Selena Gomez, La’Mariette

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