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UNIQLO藝術家聯名餐盤只賣290元被搶翻！官網秒殺補貨消息曝光

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記者王則絲／台北報導

UNIQLO今早開賣與三大普普藝術家Keith Haring、Andy Warhol、Jean-Michel Basquiat聯名系列，其中首次推出的餐盤、杯具單品，目前網路上竟已被搶光！尤其是Jean-Michel Basquiat的塗鴉、小恐龍款式最先銷售一空，售價僅290元的藝術大師聯名餐瓷是相當難得的，也難怪民眾一窩蜂上網搶購，UNIQLO台灣則在稍早透露了補貨相關消息。

▲UNIQLO藝術家聯名系列被搶翻。（圖／品牌提供、官網）

今早UNIQLO普普藝術大師聯名系列正式開賣，隨即引發民眾上網搶購，不到中午時段大部分餐盤與杯子款式都已被搶購一空，短時間內就被秒殺，目前官網上僅剩下一款Keith Haring的餐盤還有少量庫存。

▲UNIQLO藝術家聯名系列被搶翻。（圖／品牌提供、官網）

UNIQLO對於此波搶購潮也相當驚喜：「因為是首次銷售杯盤，顧客反應超乎預期。」而關於補貨消息部分則表示有在積極爭取，網路商店有可能晚些就會補貨：「目前是售完爲止，如有補貨會再於官方網站或粉絲團宣佈。」雖然實體店鋪西門店、ATT 4 FUN信義店也備有現貨發售，但疫情期間還是鼓勵大家在家網購。

UNIQLO本月份聯名企劃重磅迎來普普藝術界三位大師：Keith Haring（凱斯哈林）、Andy Warhol（安迪沃荷）、Jean-Michel Basquiat（尚米榭巴斯奇亞），將他們的經典作品作為本次聯名的設計主軸，不只有推出UT服裝，還第一次帶來了餐盤、杯具系列單品，各推出6款印花款式，未開賣就以吸引關注。

▲UNIQLO藝術家聯名系列被搶翻。（圖／品牌提供、官網）

其中Jean-Michel Basquiat作品主題的款式最先被搶完，除了本就是在時尚圈相當出名的藝術家，加上日前歌手周杰倫對於Jean-Michel Basquiat的推崇更成功讓更多人注意到好藝術，這次UNIQLO的聯名餐瓷定價僅290元，就算一口氣全包也沒問題，讓民眾花點小錢就能入手偉大藝術家的作品，也許正是造成此次搶購盛況的主因。

►UNIQLO超狂聯名三大普普藝術大師　首推超美餐瓷、杯具沒搶到會後悔！

關鍵字：

UNIQLO, 普普藝術家, Keith Haring, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, 聯名, 餐盤, 杯子

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