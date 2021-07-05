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宋慧喬半躺、扶額「霸總」氣場狂洩　冷豔風造型太帥網瘋喊：宋老闆

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記者王則絲／台北報導

韓女星宋慧喬近日為時裝品牌MICHAA拍攝2021早秋形象，並親自在IG上釋出了一系列最新畫報，這回喬妹負責演繹都會職場風格的服裝，其中穿著西裝套裝半倚在沙發躺椅上、雙手輕輕扶額的模樣，頗有霸道總裁的氣場，引起粉絲們狂喊：「宋老闆」、「又美又帥」、「冷豔寶貝我喜歡。」

今年39歲的宋慧喬顏值每每創新巔峰，隨著年齡增長反而不斷在進化，越來越美，目前正在拍攝新劇《現在正在分手中》，與小11歲男星張基龍搭檔演出，為離婚後首部電視劇作品，近期常被目擊在街頭拍攝，話題度很高。不久前也才剛登上新加坡版《ELLE》七月號封面人物，馬上又有新的代言畫報釋出，美圖暴風式襲來令人都要來不及好好欣賞收藏了。

▲宋慧喬代言MICHAA早秋。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬釋出最新代言畫報。（圖／翻攝自MICHAA，以下同）

韓國品牌MICHAA為當地人氣相當高的輕奢服飾，以都市風格女裝為主，宋慧喬已替品牌拍攝了多季的形象，正好符合她輕熟女性的堅強特質，每次形象照出爐都令人驚艷，這回早秋形象再度邀請到宋慧喬來演繹，她以清淡、冷豔的妝容搭配都會職場風格服裝，近看顏值狀態好得沒話說，首先看到白色荷葉邊襯衫搭配波點裙造型，帶出淡雅氣息，又不會過於俏皮做作。

▲宋慧喬代言MICHAA早秋。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬代言MICHAA早秋。（圖／翻攝自IG）

接著宋慧喬穿上數套套裝，駕馭起暗色調的深粉色西裝搶眼俐落，以及駝棕色系的POLO衫配皮褲造型，半倚在沙發上、手輕扶額頭，還翹起腿來的模樣，像是霸道女總裁一樣，強烈氣場傾瀉而出，網友紛紛喊：「宋老闆」、「大Boss」、「又美又酷」、「有種霸總的氣魄。」讓人聯想到宋慧喬在新劇中飾演的時裝公司角色。

▲宋慧喬代言MICHAA早秋。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬代言MICHAA早秋。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

宋慧喬, 喬妹

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