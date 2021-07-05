最入門的青銅錶現蹤！　25,900元享受「養錶」樂趣





▲Hamilton Khaki Field卡其野戰系列青銅機械腕錶，25,900元。（圖／Hamilton提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

青銅錶因隨著時間、環境而氧化產生銅綠，於錶上留下獨一無二的印記而受矚目，不少錶迷很享受這種「養錶」歷程，成為近年來的熱門材質。Hamilton（漢米爾頓）也加入流行陣容，推出軍用風格的Khaki Field卡其野戰系列青銅機械腕錶，定價25,900元，極具競爭力。

▲Hamilton Khaki Field卡其野戰系列青銅機械腕錶配備黑色三指針面盤。



Hamilton自1940年起陸續為美國、英國和其他軍隊製造腕錶，Khaki Field卡其野戰系列青銅機械腕錶便是承襲過往軍錶的強悍設計，配備發想自軍錶的黑色三針面盤，採用夜光標記和銅色指針，確保無論日或夜都清晰易讀；錶殼為青銅材質搭配鈦金屬錶背，內載具80小時動力儲存的H-50手動上鍊機芯。

▲雷達表Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕錶，80,400元。（圖／雷達表提供）



同屬Swatch集團的雷達表（Rado）熱賣的庫克船長青銅系列則有多種款式可供選擇，以青銅材質錶殼搭配內傾式酒紅色或綠色等不同顏色的高科技陶瓷錶圈與同色系的太陽放射紋面盤，最特別是青銅表層加上3微米的23K金鍍層來延遲氧化時間，讓新錶款交到顧客手上仍是香檳金色，戴上手後才開始留下獨特的印記。

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