契爾氏「白泥面膜」下殺890元！用完粉刺浮出鼻頭　清潔又療癒

文／C編

正值夏天，毛孔出油、出汗變多，肌膚也容易囤積老廢角質，「Her和她」推薦使用「Kiehl's（契爾氏）亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜」，透過每周1至兩次的徹底清潔，幫助肌膚改善粉刺問題，去除老廢角質，重現年輕光滑的肌膚狀態。

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亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜含有採用公平交易法於巴西北部馬若拉島採集白泥，亞馬遜白泥含有多種微量元素與豐富礦物質，能有效軟化角質並深入肌膚深層清潔，再加入翠葉蘆薈、紫草萃取與燕麥粉，製成亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜。

▲契爾氏白泥面膜質地濃稠扎實。（圖／kiehls IG）



白泥面膜不但可以吸附臉部多餘油脂，更可以讓粉刺浮出肌膚表面，後續清潔更加快速方便，還能緊緻毛孔、平衡油脂分泌，只要敷8到10分鐘，清潔、緊緻一次完成，非常適合油性肌膚、T字出油的混和性肌膚使用。

▲契爾氏白泥面膜受到很多女性喜愛。（圖／kiehls IG）



盤點網路評價，正評不少，「用完粉刺變得很好擠」、「好用，敷完粉刺很好清」、「第一次用可能會有點灼熱感，但是是正常的，用完整個粉刺都冒出來 」、「真的好用，用完粉刺超好擠」。

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