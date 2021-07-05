直播／最夢幻的DIOR訂製服來了！今晚8點半隔空看實體大秀

▲DIOR 2021秋冬高級訂製服秀，在巴黎羅丹美術館舉辦。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

關於服裝的夢幻故事在巴黎登場，2021秋冬高級訂製服周，從當地時間7月5日開始為期5天，DIOR在首日登場，前兩季都以微電影方式發表高級訂製服，睽違許久的實體大秀絕對不能錯過，台灣時間7月5日晚上8點半，找個最舒服的位子看直播。

金字塔頂端的高級訂製服，遊戲規則與成衣世界不同，客戶可能是皇宮貴族、富商巨賈，於是浮誇奢華、遙不可及成了刻板印象。其實現在的高級訂製服視野已經越來越開闊，除了老牌鎮場，也有許多新血加入，設計師們將各種幻想透過高級訂製服實現，例如BALENCIAGA睽違53年的回歸、Jean Paul Gaultier找來sacai設計師阿部千登勢客座，都讓人引頸企盼。

▲DIOR工坊忙碌地打造出高級訂製服。（圖／翻攝影片）

DIOR是高級訂製服的要角，過去兩季因為疫情改以數位發表，這次將在巴黎羅丹美術館辦實體秀。預告片中，可見工坊中忙碌的景象，工匠們細膩地刺繡、修剪羽毛，成就出最華美的面料，一套套訂製服逐漸成形。7月5日晚上8點半，記得點回來這兒看直播，享受精彩的時尚盛宴。

▲刺繡、羽毛等華美元素，一樣不少。（圖／翻攝影片）

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