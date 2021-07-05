fb ig video ETtoday search mobile

直播／最夢幻的DIOR訂製服來了！今晚8點半隔空看實體大秀

>

▲DIOR 2021秋冬高級訂製服秀，在巴黎羅丹美術館舉辦。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

關於服裝的夢幻故事在巴黎登場，2021秋冬高級訂製服周，從當地時間7月5日開始為期5天，DIOR在首日登場，前兩季都以微電影方式發表高級訂製服，睽違許久的實體大秀絕對不能錯過，台灣時間7月5日晚上8點半，找個最舒服的位子看直播。

金字塔頂端的高級訂製服，遊戲規則與成衣世界不同，客戶可能是皇宮貴族、富商巨賈，於是浮誇奢華、遙不可及成了刻板印象。其實現在的高級訂製服視野已經越來越開闊，除了老牌鎮場，也有許多新血加入，設計師們將各種幻想透過高級訂製服實現，例如BALENCIAGA睽違53年的回歸、Jean Paul Gaultier找來sacai設計師阿部千登勢客座，都讓人引頸企盼。

▲DIOR 高級訂製服。（圖／翻攝影片）

▲DIOR工坊忙碌地打造出高級訂製服。（圖／翻攝影片）

DIOR是高級訂製服的要角，過去兩季因為疫情改以數位發表，這次將在巴黎羅丹美術館辦實體秀。預告片中，可見工坊中忙碌的景象，工匠們細膩地刺繡、修剪羽毛，成就出最華美的面料，一套套訂製服逐漸成形。7月5日晚上8點半，記得點回來這兒看直播，享受精彩的時尚盛宴。

▲DIOR 高級訂製服。（圖／翻攝影片）

▲DIOR 高級訂製服。（圖／翻攝影片）

▲刺繡、羽毛等華美元素，一樣不少。（圖／翻攝影片）

►BALENCIAGA無預警清空IG！網直指與「睽違53年盛事」有關

關鍵字：

DIOR, 2021秋冬, 高級訂製服, 直播

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

小心爛臉！研究：「5類食物」別吃，否則痘痘粉刺跟著來

小心爛臉！研究：「5類食物」別吃，否則痘痘粉刺跟著來

用香蕉降體脂超簡單！　「超強吃法」3分鐘完成還能清腸胃

用香蕉降體脂超簡單！　「超強吃法」3分鐘完成還能清腸胃

最能「感受幸福」的2種人　跟他們相處會更快樂

最能「感受幸福」的2種人　跟他們相處會更快樂

UNIQLO超狂聯名三大普普藝術大師　首推超美餐瓷、杯具沒搶到會後悔！ 10位「演技好」陸劇男星！鐘漢良吻技超撩、任嘉倫用眼神開車 歐陽娜娜撞衫「人間芭比」Lisa！緊身裙掀驚人差距　網：輸慘了 其實男生也需要安全感！做對「4大關鍵」讓他更愛妳 潤娥30＋後更有女人味！躺地秀雪白螞蟻纖腰　胸前陰影超吸睛 邊緣人專用！這個迷你公事包竟可以「烤肉」　15秒組裝完成今晚開吃 IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元帶回家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面