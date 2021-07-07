fb ig video ETtoday search mobile

YSL「獵男唇膏」只要1145元　珊瑚粉打造楚楚可憐的無辜妝容

>

文／C編

YSL每次推出唇彩系列，總是吸引許多人關注，「Her和她」這次推出「情挑誘光水唇膏」總共5個色號，原價1360元、特價1145元，每一款質地都是滑順、好推勻，上妝同時保養，一抹就可以打造顯色飽和的唇妝效果，零唇紋展現出細緻光澤感。

YSL 情挑誘光水唇膏 #12 熾熱

▲YSL,聖羅蘭,唇膏,唇彩,彩妝。（圖／Her）

▲4.5g、原價1360元、特價1145元，點我購買。

烈焰般的火紅色，一抹就可以展現出熾熱的色調，帶有藍調的正紅色，塗抹起來可以顯現出肌膚的白皙感，拯救蠟黃膚色。

YSL 情挑誘光水唇膏 #13 粉色巴黎

▲YSL,聖羅蘭,唇膏,唇彩,彩妝。（圖／Her）

▲4.5g、原價1360元、特價1145元，點我購買。

帶有透亮感的珊瑚嫩粉色，塗抹起來就像是小女人一樣的甜美可愛，搭配蕾絲洋裝看起來最優雅不過，很適合甜美系的女孩使用，約會擦起來更讓人想一親芳澤。

YSL 情挑誘光水唇膏 #14 珊瑚紅

▲YSL,聖羅蘭,唇膏,唇彩,彩妝。（圖／Her）

▲4.5g、原價1360元、特價1145元，點我購買。

橘色調的珊瑚紅色，擦起來很顯氣色，看起來整個人都有了精神，但卻不會過於濃郁的色調，帶有些微柔美，卻完全不失氣場。

YSL 情挑誘光水唇膏 #15 純粹珊瑚

▲YSL,聖羅蘭,唇膏,唇彩,彩妝。（圖／Her）

▲4.5g、原價1360元、特價1145元，點我購買。

淺色調的珊瑚粉紅色，可以呈現出小女孩的嬌羞感，是日本女孩都愛的「求婚色」，看起來若有似無的色調，非常適合淡妝的女孩使用，呈現出細緻典雅的妝容效果。

YSL 情挑誘光水唇膏 #45 禮服誘惑

▲YSL,聖羅蘭,唇膏,唇彩,彩妝。（圖／Her）

▲4.5g、原價1360元、特價1145元，點我購買。

性感魅惑的深紅色，一抹帶出女王氣場，水光的質地修飾唇紋恰到好處，可以呈現出白裡透紅的肌膚妝效，一層就擁有好氣色。

關鍵字：

YSL, 聖羅蘭, 唇膏, 唇彩, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

夏天就是要來點「植萃保養」　最舒爽的單品Top5大集合

夏天就是要來點「植萃保養」　最舒爽的單品Top5大集合

「牙齒粉底液」10秒讓牙齒變白皙　超狂效果櫻花妹人人都在搶

「牙齒粉底液」10秒讓牙齒變白皙　超狂效果櫻花妹人人都在搶

純白美型吸塵器下殺2980元　吸吹兩用功能強、連床鋪都能清潔

純白美型吸塵器下殺2980元　吸吹兩用功能強、連床鋪都能清潔

激殺2.8折！賣超好的「卸妝神水」每瓶才283元　全臉適用同時保養 夏天口罩肌暴躁又敏感！3瓶保養秀秀肌膚泛紅、乾癢狀態 韓系馬尾優雅、日系馬尾浪漫　超簡單夏日編髮一次學會 「絕不主動聯絡」的佛系星座Top 3 ！　水瓶傲嬌、冠軍跌破眼鏡 日本UNIQLO「首間全球旗艦店」驚傳熄燈歇業！難敵疫情受災戶再加一 不想努力了！買不起房、零社交　「躺平族」13點特徵你中了幾項？ 2021上半年韓國演藝圈10大事件！玄彬與孫藝珍認愛、APRIL隊內霸凌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面