YSL「獵男唇膏」只要1145元　珊瑚粉打造楚楚可憐的無辜妝容

文／C編

YSL每次推出唇彩系列，總是吸引許多人關注，「Her和她」這次推出「情挑誘光水唇膏」總共5個色號，原價1360元、特價1145元，每一款質地都是滑順、好推勻，上妝同時保養，一抹就可以打造顯色飽和的唇妝效果，零唇紋展現出細緻光澤感。

YSL 情挑誘光水唇膏 #12 熾熱

▲4.5g、原價1360元、特價1145元，點我購買。

烈焰般的火紅色，一抹就可以展現出熾熱的色調，帶有藍調的正紅色，塗抹起來可以顯現出肌膚的白皙感，拯救蠟黃膚色。

YSL 情挑誘光水唇膏 #13 粉色巴黎

▲4.5g、原價1360元、特價1145元，點我購買。

帶有透亮感的珊瑚嫩粉色，塗抹起來就像是小女人一樣的甜美可愛，搭配蕾絲洋裝看起來最優雅不過，很適合甜美系的女孩使用，約會擦起來更讓人想一親芳澤。

YSL 情挑誘光水唇膏 #14 珊瑚紅

▲4.5g、原價1360元、特價1145元，點我購買。

橘色調的珊瑚紅色，擦起來很顯氣色，看起來整個人都有了精神，但卻不會過於濃郁的色調，帶有些微柔美，卻完全不失氣場。

YSL 情挑誘光水唇膏 #15 純粹珊瑚

▲4.5g、原價1360元、特價1145元，點我購買。

淺色調的珊瑚粉紅色，可以呈現出小女孩的嬌羞感，是日本女孩都愛的「求婚色」，看起來若有似無的色調，非常適合淡妝的女孩使用，呈現出細緻典雅的妝容效果。

YSL 情挑誘光水唇膏 #45 禮服誘惑

▲4.5g、原價1360元、特價1145元，點我購買。

性感魅惑的深紅色，一抹帶出女王氣場，水光的質地修飾唇紋恰到好處，可以呈現出白裡透紅的肌膚妝效，一層就擁有好氣色。