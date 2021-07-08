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宅家防疫光療美甲長好長？專家教「居家卸除不傷甲」3秘訣

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▲▼ 專家教居家光療美甲養護3秘訣。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲做了光療指甲越長越長，想居家自行卸除不傷甲要先學會關鍵。（圖／翻攝IG@kamjaw_indigo_educator）

記者張毓容／台北報導　圖／品牌提供

許多女生平時都有做光療美甲的習慣，但因應防疫，大家都宅在家減少外出，有些美甲沙龍也暫時停業，讓不少人都很焦慮該怎麼保養讓光療能撐久一點，或是做了光療的指甲長長了該怎麼辦？美甲沙龍品牌OPI就針對維持光療完整性和如何修短美甲、自行卸除光療等3大問題一次解答，有做光療的女孩們快來學習居家美甲養護3大秘訣。

▲▼ 專家教居家光療美甲養護3秘訣。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

1.延長光療維持度：勤擦指緣油

想要延長光療的美麗時間和完整性，OPI建議，勤擦指緣油比護手霜更重要！多擦指緣油，滋潤養護指尖，有助於光療美甲的維持，也可防止指緣的肉刺、硬皮增生。同時，做家事時別忘了務必戴上手套，避免雙手指尖碰到居家清潔用的化學清潔劑，以免削弱光療的維持度。

2.光療太長：適度修剪＋修順邊緣

指甲長長後，有些人會覺得影響生活做事，但還捨不得卸光想再撐一陣子，可先以修剪的方式縮短甲面長度。先修剪過長的指甲，再以修飾指尖輪廓的搓板，輕拋指尖前端，將不整齊、凹凸不平的部分拋掉並修順，最後以更細緻的霧面拋光搓板，將指尖邊緣拋得更細緻即可。這樣既能幫助維護光療的完整、不怕光療「起角」，同時也確保新生指甲得以健康的生長。

▲▼ 專家教居家光療美甲養護3秘訣。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

3.自行卸除光療：先軟化再剝落

不敢出門、想自行在家卸除光療的人，建議先以搓板輕拋甲面，破壞光療的表面結構後，以化妝棉沾取可以卸除光療的專業去光水，敷在甲面上，並以錫箔紙包覆指尖約30分鐘。包覆完畢後，使用甘皮推棒將軟化剝落的光療膠推除，並以細緻的霧面拋光搓板將甲面拋細即可大功告成。

最重要的是，千萬不要直接強硬撥摳甲面上的光療，這樣不僅無法讓光療完整卸除，更會使原生甲面受傷、變得更加脆弱。

▲▼專家教居家光療美甲養護3秘訣。（圖／品牌提供）

▲OPI 高效溫和專業去光水，110ml，NT$360。

富含頂級葡萄籽、蘆薈、海藻萃取精華、維生素E等防止老化及保濕配方，能快速卸甲，同時養護滋潤甲面及指緣，不會引起甲面乾燥及泛白。

▲▼ 專家教居家光療美甲養護3秘訣。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲uka 12:55保濕護甲除光液，80ml，NT$850。

半透明的除光水層能溫和卸除所有殘色，鵝黃保養油層則在卸除的同時立刻補上滋養，擁有修復受損甲面與保濕作用，讓卸甲也能是保養。

▲▼ 專家教居家光療美甲養護3秘訣。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲PAUL & JOE 護甲指緣油，10ml，NT$470。

含70%精選植物油配方，質地輕盈不黏膩，能迅速滲透甲緣角質，柔滑潤澤甲面並滋養甲緣肌膚，改善因乾燥而造成的指甲斷裂與指緣甘皮的問題。

▲▼專家教居家光療美甲養護3秘訣。（圖／品牌提供）

▲OPI #100/180銀色拋光搓片，NT$350。

能創造完美細節、高效率的雙面搓片，提供快速且平整的修型效果，並幫助修飾局部細節與甲面。

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關鍵字：

光療, 美甲, 養護, 保養, 秘訣, 卸除, 居家, DIY, 防疫, 居家防疫

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