fb ig video ETtoday search mobile

夏季就是要敷面膜！小禎最愛、MIT製造5款腦粉必敷的神級單品

>

記者李薇／台北報導

夏季到來，又是敷面膜的好季節，冰冰涼涼的一片就可以搞定肌膚保養，成為很多女性的最愛，《ET FASHION》也整理多款厲害的面膜，不僅有植萃配方，有些更是藝人最愛，身為愛敷面膜的妳一定要嘗試看看。

未來美 8分鐘子彈面膜

▲面膜。（圖／品牌提供）

採用來自韓國最新技術的1/1000超極細纖維做的原生絲布膜，是透過生物科研製成的最先進高機能面膜材質，仿造肌膚原生不規則的紋理組織，擁有優異的貼合性與透氣、吸收力，更能深入肌膚紋理，將保濕精華快速導入肌膚。

Oui Organic 玫瑰精萃煥顏保濕面膜

▲面膜。（圖／品牌提供）

99%天然成分，並具有歐盟Ecocert天然認證，無添加人工香精或化學成分，將頂級大馬士革玫瑰萃取的滴滴精華注入在面膜中，並添加有機雪花絨、墨角藻等天然珍貴植物萃取，賦與肌膚深度的水潤滋養及抗老修護，讓肌膚自帶淨白美肌，由內而外散發光采亮！

W.SHOW 全效保濕面膜

▲面膜。（圖／品牌提供）

全效保濕面膜堪稱乾燥缺水肌膚救星，透過γ-PGA長時間水潤修護肌膚，協同玻尿酸，隨時保持肌膚水分平衡。更是藝人小禎宅家保養的好物，她每天至少敷臉一次，有時候早晚各一次，追劇時面膜也同步敷起來，敷面膜前還會先使用舒緩保濕膠囊，提升保濕與吸收度，並且一個月去一次角質。

氧顏森活 森果系列茶面膜

▲面膜。（圖／品牌提供）

專注以茶多酚對抗環境對肌膚造成的負擔，透過台灣茶葉為主角，推出兩款初老剋星「珍珠花阿里山玉露青春面膜」與「鳶尾花日月潭紅玉抗痕面膜」，每天只需要花 15 分鐘一杯茶的時間，就能超前部署留住青春容顏。

東森自然美 γ-PGA超效保濕爆水氣墊面膜

▲面膜。（圖／品牌提供）

裡面添加植物性膠原蛋白、海洋純淨礦物質及植物萃取，添加γ-PGA，擁有10倍保水力，幫助肌膚水嫩、柔亮，一敷就可以感受到肌膚爆水的水潤感，深受許多資深粉絲喜愛的單品。

關鍵字：

面膜, 未來美, Oui Organic, W.SHOW, 氧顏森活, 東森自然美, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

夏天就是要來點「植萃保養」　最舒爽的單品Top5大集合

夏天就是要來點「植萃保養」　最舒爽的單品Top5大集合

「牙齒粉底液」10秒讓牙齒變白皙　超狂效果櫻花妹人人都在搶

「牙齒粉底液」10秒讓牙齒變白皙　超狂效果櫻花妹人人都在搶

韓系馬尾優雅、日系馬尾浪漫　超簡單夏日編髮一次學會

韓系馬尾優雅、日系馬尾浪漫　超簡單夏日編髮一次學會

夏天口罩肌暴躁又敏感！3瓶保養秀秀肌膚泛紅、乾癢狀態 用香蕉降體脂超簡單！　「超強吃法」3分鐘完成還能清腸胃 小心爛臉！研究：「5類食物」別吃，否則痘痘粉刺跟著來 最能「感受幸福」的2種人　跟他們相處會更快樂 UNIQLO超狂聯名三大普普藝術大師　首推超美餐瓷、杯具沒搶到會後悔！ 歐陽娜娜撞衫「人間芭比」Lisa！緊身裙掀驚人差距　網：輸慘了 10位「演技好」陸劇男星！鐘漢良吻技超撩、任嘉倫用眼神開車

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面