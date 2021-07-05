夏季就是要敷面膜！小禎最愛、MIT製造5款腦粉必敷的神級單品

記者李薇／台北報導

夏季到來，又是敷面膜的好季節，冰冰涼涼的一片就可以搞定肌膚保養，成為很多女性的最愛，《ET FASHION》也整理多款厲害的面膜，不僅有植萃配方，有些更是藝人最愛，身為愛敷面膜的妳一定要嘗試看看。

未來美 8分鐘子彈面膜

採用來自韓國最新技術的1/1000超極細纖維做的原生絲布膜，是透過生物科研製成的最先進高機能面膜材質，仿造肌膚原生不規則的紋理組織，擁有優異的貼合性與透氣、吸收力，更能深入肌膚紋理，將保濕精華快速導入肌膚。

Oui Organic 玫瑰精萃煥顏保濕面膜

99%天然成分，並具有歐盟Ecocert天然認證，無添加人工香精或化學成分，將頂級大馬士革玫瑰萃取的滴滴精華注入在面膜中，並添加有機雪花絨、墨角藻等天然珍貴植物萃取，賦與肌膚深度的水潤滋養及抗老修護，讓肌膚自帶淨白美肌，由內而外散發光采亮！

W.SHOW 全效保濕面膜

全效保濕面膜堪稱乾燥缺水肌膚救星，透過γ-PGA長時間水潤修護肌膚，協同玻尿酸，隨時保持肌膚水分平衡。更是藝人小禎宅家保養的好物，她每天至少敷臉一次，有時候早晚各一次，追劇時面膜也同步敷起來，敷面膜前還會先使用舒緩保濕膠囊，提升保濕與吸收度，並且一個月去一次角質。

氧顏森活 森果系列茶面膜

專注以茶多酚對抗環境對肌膚造成的負擔，透過台灣茶葉為主角，推出兩款初老剋星「珍珠花阿里山玉露青春面膜」與「鳶尾花日月潭紅玉抗痕面膜」，每天只需要花 15 分鐘一杯茶的時間，就能超前部署留住青春容顏。

東森自然美 γ-PGA超效保濕爆水氣墊面膜

裡面添加植物性膠原蛋白、海洋純淨礦物質及植物萃取，添加γ-PGA，擁有10倍保水力，幫助肌膚水嫩、柔亮，一敷就可以感受到肌膚爆水的水潤感，深受許多資深粉絲喜愛的單品。