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包．開箱／Versace爆款「蛇髮女神」手袋！　馬卡龍色粗鍊可愛爆棚

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▲Versace爆款蛇髮女神手袋仔細看。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／專題報導

Versace旗下La Medusa手袋在2021年春夏系列首次登場，以鮮艷色系擄獲少女心，更將具有品牌辨識度的Medusa頭像放置於中央，帶來驚喜神秘感，如今迎來新色桃粉撞色款式，超多迷人細節，跟著《ET FASHION》一起搶先開箱仔細看！

▲versace 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲versace 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲創意總監Donatella Versace打造爆款La Medusa手袋 。（圖／翻攝自品牌IG）

美杜莎（Medusa）作為Versace的標誌性元素，這位「蛇髮女神」曾是雅典最美麗動人的女子，雅典娜也注意到她的美貌，並因嫉妒和憤怒對她加以責難，最後更將她趕走，因此Medusa現在掌管著Versacepolis，一個位於海床的烏托邦，代表著勇氣和力量。

▲versace 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲versace 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲中央點綴著Medusa的頭像 。（圖／翻攝自品牌IG）

創意總監Donatella Versace便以此為背景打造了La Medusa手袋，首次亮相於2021年春夏系列，包款輪廓寬鬆以柔軟皮革製成，最大亮點就是鮮明的色系組合，有經典薰衣草紫、亮眼桃紅色、撞色等，完美了一年四季的搭配；而中央點綴著Medusa的頭像更是不可忽視，以立體形式呈現之上，為整體帶來神秘氣息。

▲versace 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲開袋後淡紫色襯裡依舊迷人。（圖／記者鮑璿安攝）

開袋後則全部配以淡紫色襯裡，保證從內到外都足夠少女心噴發，加上隔層與品牌Logo藏於其中，無論是容量或是顏值都絲毫不馬虎。La Medusa手袋的亮點還在後頭，那就是一口氣提供超多背法，上方的手提細節可輕巧掛在手腕上，同時提供2款肩帶替換，有時下最夯的粗鍊飾以及細肩帶，日常或是派對皆可滿足。

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關鍵字：

包開箱, versace , La Medusa, 手提包

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