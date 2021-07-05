Tiffany引領美鑽之旅　世上寶石級中的0.04%鑽石6步驟誕生

▲Tiffany Blue藍盒中的Tiffany鑽戒，是許多人心中的夢幻逸品。（圖／Tiffany提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

居家防疫期間不適合外出旅遊，但Tiffany & Co.提出美鑽探索之旅的好建議，9日起至25日可以在LINE官方帳號報名線上互動，或到店體驗一對一專屬服務，可實際了解Tiffany Blue Box夢幻藍盒中璀璨鑽石的由來，全是世上寶石級鑽中的0.04%，凸顯品牌的高標準。

▲Tiffany鑽石工藝旅程第1步負責任採購原石。





▲Tiffany第2步將鑽石原石送到比利時安特衛普的工作坊，記錄鑽石來源地並按大小、顏色、淨度及螢光反應分類。



Tiffany美鑽探索之旅的第1步是負責任採購，礦石開採自澳洲、波札那、加拿大、納米比亞、俄羅斯及南非等國，品牌有責任保障人權、生態；緊接著將原石送往比利時安特衛普的工作坊，記錄鑽石來源地，並按大小、顏色、淨度及螢光反應分類，第3階段便是將鑽石轉至比利時、波札那、模里西斯、越南和柬埔寨，游約1,500位工匠進行鑽石切割與打磨。

▲第3步Tiffany鑽石經過切割及打磨。





▲Tiffany第4步為鑽石評級及品質控制。



所有切割完畢的鑽石，會交由位於美國、柬埔寨及越南的Tiffany寶石學實驗室，進行切工、淨度、克拉重及顏色評級，第5步驟才交由鑲嵌師與理想鑲嵌方式配對，最後置入藍盒中等待有緣人發掘鑽石之美，透過這趟公開透明的鑽石旅程，便能理解每一顆鑽石的非凡價值。

▲第5步鑲嵌是Tiffany鑽石鑲嵌師將每顆獨一無二的鑽石與理想鑲嵌方式配對。





▲模特兒戴The Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒依鑽石等級不同而異，搭配 Embrace鑽戒374,000元，男模戴Essential Band鉑金戒65,000元。



De Beers也相當重視鑽石來源與可追溯性，確保所有鑽石為百分百非衝突鑽石，提出2030年前提供每一顆天然鑽石的來源與其帶來影響的資料，為此特別研發的強大科技平台「Tracr」，可在整個價值鏈中追踪鑽石的歷程且防止篡改記錄，首波運用此系統為1888 Master Diamonds系列，從8顆來自加拿大與波札那的鑽石原石，共切割出19顆頂級巨鑽。

▲De Beers員工手持鑽石放大鏡進行原石的分類。（圖／De Beers提供，以下同）

▲拋光自129.71克拉鑽石原石的四顆 De Beers 1888 Master Diamonds 系列拋光美鑽。



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