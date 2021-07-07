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妝容總是看起來很廉價？改善4大細節，更有時尚名媛氣質

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記者李薇／綜合報導　圖／pexels

常常化妝的人也許都會有一個困擾，就是覺得妝容差一點、不夠精緻，畫起來就是沒有那種優雅感，反而讓人覺得好像是第一次學化妝的新手，這問題到底出在哪裡呢，不妨可以透過這5點，檢視一下自己的妝容狀態。

▲妝容,粉底,眉毛,色塊,修容,彩妝,。（圖／pexels）

1.色塊感太重

眼影、腮紅、眉毛沒有自然暈染開，反而讓人覺得有色塊感，在臉上呈現出一坨一坨的感覺，這樣很容易就會顯得妝感很廉價，看起來就像是第一次學化妝的新手會常犯的錯誤，記得一定要用刷具將顏色暈染開來，才不會有色塊的效果。

2.眼線過粗

眼線過粗或是沒有畫內眼線，可以看得到眼白的那種眼線都是不合格的，就像前面所描述的，這樣容易讓人有塊狀的感覺，就會顯得不夠精緻，呈現出來的妝效當然也就很粗，沒有精雕細琢的自然效果。

▲妝容,粉底,眉毛,色塊,修容,彩妝,。（圖／pexels）

3.善用染眉膏

很多人畫眉毛就是只用眉粉或是眉筆畫一畫就過去了，但其實這樣很容易讓人覺得有分層感，就是眉毛毛流沒有跟眉粉融為一體的感覺，這樣就會陷入了色塊的效果，建議可以使用染眉膏，讓眉毛跟眉粉融為一體，幫助整個妝容更加細緻、一體成型的感覺。

4.底妝過白

現在很流行韓系的妝容，很多人選用底妝的時候，也就會挑選比自己脖子要白一色階的粉底，但卻往往擦起來讓人覺得有面具感，建議可以使用素顏霜塗抹在脖子，打造一致性的白皙，不然就是粉底不要挑太白，讓底妝呈現出自然的效果。

▲妝容,粉底,眉毛,色塊,修容,彩妝,。（圖／pexels）

關鍵字：

妝容, 粉底, 眉毛, 色塊, 修容, 彩妝

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